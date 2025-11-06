Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Symplegma Koinoteton Drynias
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Вид на горы

Квартиры с видом на горы в Symplegma Koinoteton Drynias, Кипр

Kannaviou Melamiou
3
Kato Akourdaleia
3
8 объектов найдено
Квартира в Каннавиу, Кипр
Квартира
Каннавиу, Кипр
An agricultural field in Kannaviou village, Paphos district The land size is 7776smq wit…
$49,932
Квартира в Струмби, Кипр
Квартира
Струмби, Кипр
For sale is an impressive residential field, located in the charming area of Stroumbi. With…
$255,466
Квартира в Симу, Кипр
Квартира
Симу, Кипр
Residential field with a building density of 90%, in Simou village of Paphos district. I…
$197,406
Квартира в Полеми, Кипр
Квартира
Полеми, Кипр
For sale: Agricultural land located in the village of Polemi. The land is accessible via …
$133,539
Квартира в Дриму, Кипр
Квартира
Дриму, Кипр
Drimou, a village in the Paphos district of Cyprus, features fertile agricultural land ideal…
$92,897
Квартира в Lasa, Кипр
Квартира
Lasa, Кипр
A large parcel of land in the village of Lasa, Paphos district There are olives trees pla…
$63,867
Квартира в Lasa, Кипр
Квартира
Lasa, Кипр
A large residential plot in Lasa, Paphos district The property has a flat surface with a …
$127,733
Квартира в Фити, Кипр
Квартира
Фити, Кипр
Agricultural Land 9.366 sm Located in Milia. Three plots in total for sale. 1) 5.742sm 2)2.…
$139,345
