Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Symplegma Koinoteton Drynias
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Symplegma Koinoteton Drynias, Кипр

Kannaviou Melamiou
3
Kato Akourdaleia
3
Квартира Удалить
Очистить
76 объектов найдено
Квартира в Giolou, Кипр
Квартира
Giolou, Кипр
This land is located in Loukroumou, Paphos.It has an area of 12,660sqm and is landlocked (c.…
$49,351
Оставить заявку
Квартира в Струмби, Кипр
Квартира
Струмби, Кипр
Agriculture field in Stroumpi  Community, in Paphos District. It is situated 3.00 Km (approx…
$46,448
Оставить заявку
Квартира в Полеми, Кипр
Квартира
Полеми, Кипр
For sale: A spacious field measuring 3,011 square meters, perfectly situated in the peaceful…
$116,121
Оставить заявку
Monte OnlineMonte Online
Квартира в Lasa, Кипр
Квартира
Lasa, Кипр
Residential land of 2676m sq located in Lasa of Paphos district.Building density=90%, covera…
$139,345
Оставить заявку
Квартира в Струмби, Кипр
Квартира
Струмби, Кипр
Προς πωληση γεωργικο τεμαχιο στο χωριο Στρουμπι της επαρχιας Παφου. Tο τεμάχιο εμπίπτει στη…
$57,480
Оставить заявку
Квартира в Milia Pafou, Кипр
Квартира
Milia Pafou, Кипр
Βρίσκεται στο χωριό Μηλιά της Πάφου, δίπλα από τα χωριά Δρυνιά, Φύτη, 'Αγιος Δημητριανός. …
$52,254
Оставить заявку
MIPIFMIPIF
Квартира в Телетра, Кипр
Квартира
Телетра, Кипр
Residential field in Theletra community, in Paphos District. It is situated at a distance ap…
$84,768
Оставить заявку
Квартира в Lasa, Кипр
Квартира
Lasa, Кипр
This plot is located in Lasa village , Paphos district.It has an area of 4,683sqm and benefi…
$232,242
Оставить заявку
Квартира в Фити, Кипр
Квартира
Фити, Кипр
This plot is located in Fyti, Paphos, district.It has an area of 5,017sqm and benefits from …
$181,149
Оставить заявку
VernaVerna
Квартира в Kato Akourdaleia, Кипр
Квартира
Kato Akourdaleia, Кипр
This plot comprises of two fields in Kato Akourdaleia, Paphos. It has a total area of 2,041s…
$132,378
Оставить заявку
Квартира в Каннавиу, Кипр
Квартира
Каннавиу, Кипр
An agricultural field in Kannaviou village, Paphos district The land size is 7776smq wit…
$49,932
Оставить заявку
Квартира в Струмби, Кипр
Квартира
Струмби, Кипр
Tο τεμάχιο εμπίπτει στη γεωργική ζώνη Γ3, με συντελεστή δόμησης 10%, συντελεστή κάλυψης 10% …
$52,835
Оставить заявку
Квартира в Psathi, Кипр
Квартира
Psathi, Кипр
***SPECIAL OFFER *** FROM €75.000 TO €60.000 For sale residential land in Psathi village …
$69,673
Оставить заявку
Квартира в Телетра, Кипр
Квартира
Телетра, Кипр
The property is an agricultural field in Theletra. It is located 30m from Stroumbi-Kathi…
$81,285
Оставить заявку
Квартира в Струмби, Кипр
Квартира
Струмби, Кипр
For sale residential land in Stroumbi village in Paphos.It has a total area of 4683 sq.m. an…
$281,013
Оставить заявку
Квартира в Струмби, Кипр
Квартира
Струмби, Кипр
Available for sale is the 4 5 share of a  residential field, in Stroumpi community, Paphos D…
$157,925
Оставить заявку
Квартира в Каннавиу, Кипр
Квартира
Каннавиу, Кипр
This plot is located  in Kannaviou, Paphos.It has an area of 11,037sqm and benefits from c. …
$226,436
Оставить заявку
Квартира в Полеми, Кипр
Квартира
Полеми, Кипр
Agricultural Land In Polemi, Paphos 3809 sm. 10% Build Factor , 10% cover Factor , G3 zone t…
$52,254
Оставить заявку
Квартира в Полеми, Кипр
Квартира
Полеми, Кипр
A fantastic opportunity to acquire a residential plot in the peaceful and picturesque villag…
$102,186
Оставить заявку
Квартира в Струмби, Кипр
Квартира
Струмби, Кипр
This is a residential plot at Stroumpi -  Paphos.The plot has beautiful and panoramic views …
$98,703
Оставить заявку
Квартира в Струмби, Кипр
Квартира
Струмби, Кипр
Agricultural land in Stroumpi 4683sm. 10% Cover Factor , 10% Build Factor , G3 Zone Type …
$116,121
Оставить заявку
Квартира в Фити, Кипр
Квартира
Фити, Кипр
This plot is a field in Fyti, Paphos.It has an area of 6,857sqm and benefits from c. 141m ro…
$301,914
Оставить заявку
Квартира в Струмби, Кипр
Квартира
Струмби, Кипр
For sale is an impressive residential field, located in the charming area of Stroumbi. With…
$255,466
Оставить заявку
Квартира в Струмби, Кипр
Квартира
Струмби, Кипр
Tα τεμάχια εμπίπτουν στη γεωργική ζώνη Γ3, με συντελεστή δόμησης 10%, συντελεστή κάλυψης 10%…
$75,479
Оставить заявку
Квартира в Симу, Кипр
Квартира
Симу, Кипр
For sale residential land in Simou village in Paphos district. The land is adjacent to a …
$41,804
Оставить заявку
Квартира в Струмби, Кипр
Квартира
Струмби, Кипр
Large plot of land above Stroumbi village, over 10,500 m2 with a 60% build factor.Elevated p…
$928,968
Оставить заявку
Квартира в Телетра, Кипр
Квартира
Телетра, Кипр
This parcel of land is very close to Giolou village 200 meters next to the main road on the …
$92,897
Оставить заявку
Квартира в Полеми, Кипр
Квартира
Полеми, Кипр
Residential Field for Sale in Polemi, Paphos Located in the serene village of Polemi in the…
$232,242
Оставить заявку
Квартира в Полеми, Кипр
Квартира
Полеми, Кипр
The agricultural land in Polemi spanning 9096 square meters falls under Zone Type Γ3, indica…
$91,736
Оставить заявку
Квартира в Струмби, Кипр
Квартира
Струмби, Кипр
This is a field located in Stroumpi, Paphos, approximately 1 km northwest of the village cen…
$191,600
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Symplegma Koinoteton Drynias, Кипр

с видом на горы
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти