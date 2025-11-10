Показать объекты на карте Показать объекты списком
Жилье в Symplegma Koinoteton Diarizou kai Xeropotamou, Кипр

Arminou
Квартира в Саламиу, Кипр
Квартира
Саламиу, Кипр
A residential plot land at Salamiou Village. It is sell the half share of the land that is 3…
$150,957
Квартира в Келокедара, Кипр
Квартира
Келокедара, Кипр
This is a plot in Kelokedara, Paphos. The asset abuts Kelokedara – Stavrokonnou road and is …
$204,373
Квартира в Келокедара, Кипр
Квартира
Келокедара, Кипр
Residential LAND in KELOKEDARA village,Paphos.Large residential land of 3679 (square meters)…
$174,181
Квартира в Souskiou, Кипр
Квартира
Souskiou, Кипр
Οικιστικό κομμάτι γης στην Νικόκλεια της Πάφου. Βρίσκεται σε αναπτυσσόμενη περιοχή. Συ…
$110,315
Квартира в Kidasi, Кипр
Квартира
Kidasi, Кипр
It lies within Π1 tourist residential zone ,building factor of 15% coverage rate of 15% and …
$347,202
Квартира в Arminou, Кипр
Квартира
Arminou, Кипр
Agricultural land in Arminou 5686 sm Building Factor 6% / Cover Factor 6% Landlocked Thi…
$46,448
Квартира в Souskiou, Кипр
Квартира
Souskiou, Кипр
RESIDENTIAL LAND FOR SALE IN NIKOKLEIA VILLAGE IN PAPHOS THE LAND IS ADJACENT ON THE MAI…
$121,927
Бунгало в Arminou, Кипр
Бунгало
Arminou, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
For sale: a traditional, stone-built bungalow located in the serene village of Arminou. This…
$103,348
Квартира в Келокедара, Кипр
Квартира
Келокедара, Кипр
This  is a plot in Kelokedara, Paphos, located c. 610m west of Kelokedara and c. 1,6Km east …
$68,511
Квартира в Souskiou, Кипр
Квартира
Souskiou, Кипр
Agriculture land for sale at Nikokleia -Paphos. Take the opportunity to own a piece of la…
$63,867
Квартира в Келокедара, Кипр
Квартира
Келокедара, Кипр
The large field is located within the administrative boundaries of Kelokedara village.The pr…
$62,705
Квартира в Arminou, Кипр
Квартира
Arminou, Кипр
A large agricultural field in Arminou village, Paphos district. The property falls into …
$58,060
Квартира в Arminou, Кипр
Квартира
Arminou, Кипр
The property is a plot located in Arminou village, Paphos district. The plot has an area of…
$60,383
Дом 2 спальни в Саламиу, Кипр
Дом 2 спальни
Саламиу, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Ground-Floor House on a Corner Plot with High Development Potential in Salamiou Village Sit…
$197,406
Дом 6 спален в Саламиу, Кипр
Дом 6 спален
Саламиу, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 314 м²
PRICE REDUCED FROM 550.000 EURO TO 498.000 EURO Discover an exceptional opportunity to ow…
$578,282
Квартира в Souskiou, Кипр
Квартира
Souskiou, Кипр
The asset is a field in Souskiou located 2.9km from the centre of the village. The field has…
$104,509
