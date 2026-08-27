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Жилье в Symplegma Koinoteton Aphrodite Paphou, Кипр

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квартиры
110
дома
39
149 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Куклия, Кипр
Квартира 3 комнаты
Куклия, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Эта элегантная квартира с тремя спальнями расположена на первом этаже престижного курорта Ap…
$812 113
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Квартира 3 спальни в Мандрия, Кипр
Квартира 3 спальни
Мандрия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 142 м²
Это современный 3-комнатный полуотдельный дом, окруженный красивыми пейзажами в деревне Манд…
$403 313
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Квартира 3 спальни в Куклия, Кипр
Квартира 3 спальни
Куклия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 146 м²
Это вилла с 3 спальнями на продажу в Тайной долине, Куклия. Вилла имеет частный бассейн и с…
$772 056
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It Is RealtyIt Is Realty
Квартира 3 спальни в Мандрия, Кипр
Квартира 3 спальни
Мандрия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 142 м²
Это современный 3-комнатный полуотдельный дом на продажу в окружении красивых пейзажей в дер…
$403 313
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Квартира 3 спальни в Мандрия, Кипр
Квартира 3 спальни
Мандрия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 142 м²
Это современный 3-комнатный полуотдельный дом на продажу в окружении красивых пейзажей в дер…
$403 313
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Квартира 3 спальни в Мандрия, Кипр
Квартира 3 спальни
Мандрия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Это современный 3-комнатный полуотдельный дом, окруженный красивыми пейзажами в деревне Манд…
$437 882
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TekceTekce
Квартира 3 спальни в Мандрия, Кипр
Квартира 3 спальни
Мандрия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Это современный 3-комнатный полуотдельный дом, окруженный красивыми пейзажами в деревне Манд…
$437 882
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Квартира 3 комнаты в Анарита, Кипр
Квартира 3 комнаты
Анарита, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 151 м²
Эта впечатляющая отдельно стоящая вилла с тремя спальнями расположена в спокойном районе Ана…
$451 511
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Дом 2 спальни в Куклия, Кипр
Дом 2 спальни
Куклия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Это вилла с 2 спальнями на продажу в Тайной долине, Куклия. Вилла имеет частный бассейн и с…
$544 831
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Квартира 3 спальни в Мандрия, Кипр
Квартира 3 спальни
Мандрия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 137 м²
Это современный 3-комнатный полуотдельный дом на продажу в окружении красивых пейзажей в дер…
$391 789
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Квартира в Агиа Варвара, Кипр
Квартира
Агиа Варвара, Кипр
Площадь 16 809 м²
Промышленный склад в пределах земельного участка площадью около 60 260 кв.м. с крытой площад…
$5,53 млн
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Квартира 3 спальни в Мандрия, Кипр
Квартира 3 спальни
Мандрия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 154 м²
Это современный 3-комнатный полуотдельный дом на продажу в окружении красивых пейзажей в дер…
$437 882
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Квартира в Агиа Варвара, Кипр
Квартира
Агиа Варвара, Кипр
Продается 1/2 земель сельскохозяйственного назначения в Агиа Варвара. Он попадает в зону Ga4…
$132 517
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Вилла в Куклия, Кипр
Вилла
Куклия, Кипр
Количество спален 2
Площадь 223 м²
Удобно расположенный в центре всех удобств, проект является одним из самых привилегированных…
$1,46 млн
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Квартира 3 спальни в Мандрия, Кипр
Квартира 3 спальни
Мандрия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 142 м²
Это современный 3-комнатный полуотдельный дом на продажу в окружении красивых пейзажей в дер…
$403 313
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Квартира 3 спальни в Мандрия, Кипр
Квартира 3 спальни
Мандрия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
Эта недвижимость представляет собой современный 3-комнатный полуотдельный дом для продажи в …
$391 789
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Квартира 3 спальни в Мандрия, Кипр
Квартира 3 спальни
Мандрия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 142 м²
Это современный 3-комнатный полуотдельный дом, окруженный красивыми пейзажами в деревне Манд…
$403 313
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Квартира 3 спальни в Мандрия, Кипр
Квартира 3 спальни
Мандрия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 177 м²
Это средиземноморская 3-комнатная вилла на продажу в окружении красивых пейзажей в деревне М…
$466 690
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Квартира 3 спальни в Мандрия, Кипр
Квартира 3 спальни
Мандрия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 177 м²
Это средиземноморская 3-комнатная вилла на продажу в окружении красивых пейзажей в деревне М…
$466 690
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Вилла в Куклия, Кипр
Вилла
Куклия, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 496 м²
Роскошные виллы на Венере Рок-зона - это эксклюзивная разработка всего двух роскошных вилл, …
$2,32 млн
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Дом 3 спальни в Куклия, Кипр
Дом 3 спальни
Куклия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 166 м²
Для продажи: Этот потрясающий отдельно стоящий дом предлагает уникальную возможность владеть…
$786 198
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Квартира в Куклия, Кипр
Квартира
Куклия, Кипр
Жилое поле в Куклии, Пафосский район 1000см Этот земельный участок имеет специальное разреш…
$288 081
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Вилла в Куклия, Кипр
Вилла
Куклия, Кипр
Количество спален 5
Площадь 475 м²
Исключительная вилла с 5 спальнями, спроектированная на исключительно большом участке площад…
$1,90 млн
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Квартира 3 спальни в Мандрия, Кипр
Квартира 3 спальни
Мандрия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 142 м²
Это современный 3-комнатный полуотдельный дом на продажу в окружении красивых пейзажей в дер…
$403 313
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Квартира 3 спальни в Куклия, Кипр
Квартира 3 спальни
Куклия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 234 м²
Эта потрясающая резиденция демонстрирует плавное сочетание современной элегантности и средиз…
$1,86 млн
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Квартира 3 спальни в Мандрия, Кипр
Квартира 3 спальни
Мандрия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 137 м²
Это современный 3-комнатный полуотдельный дом на продажу в окружении красивых пейзажей в дер…
$391 789
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Дом 3 спальни в Куклия, Кипр
Дом 3 спальни
Куклия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 174 м²
Продается современная отдельно стоящая вилла, предлагаемая по плану, расположенная в спокойн…
$773 309
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Квартира в Mousere, Кипр
Квартира
Mousere, Кипр
Актив - это поле в Мышеловке. Он расположен в 3,8 км от деревни Дора. Площадь месторождения …
$2,65 млн
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Дом 4 спальни в Куклия, Кипр
Дом 4 спальни
Куклия, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Эта роскошная вилла площадью 240 кв.м сочетает в себе лучшее из средиземноморского стиля жиз…
$3,18 млн
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Квартира 3 спальни в Куклия, Кипр
Квартира 3 спальни
Куклия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Удобно расположенный в центре всех удобств, он является одним из самых привилегированных. Бл…
$781 277
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Параметры недвижимости в Symplegma Koinoteton Aphrodite Paphou, Кипр

с видом на горы
Недорогая
Элитная
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