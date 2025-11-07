Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Symplegma Koinoteton Anatolikes Lemesou
  4. Жилая

Жилье в Symplegma Koinoteton Anatolikes Lemesou, Кипр

квартиры
190
дома
6
196 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Пиргос, Кипр
Квартира 2 спальни
Пиргос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
A new residential complex offers a collection of beautifully designed one, two and three-bed…
$379,160
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Монагрулли, Кипр
Квартира 3 спальни
Монагрулли, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 111 м²
Available 3 bedroom house with private swimming pool in Monagroulli village in Limassol. The…
$576,577
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Пареклисия, Кипр
Квартира 2 спальни
Пареклисия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
A project consisting of 3 new buildings located in the residential and convenient area of Pa…
$397,044
Оставить заявку
Tut TravelTut Travel
Квартира 3 спальни в Пареклисия, Кипр
Квартира 3 спальни
Пареклисия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
An astonishing modern complex with breathtaking views of the Mediterranean sea. Created to e…
$4,13 млн
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Пиргос, Кипр
Квартира 1 спальня
Пиргос, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
A new residential complex offers a collection of beautifully designed one, two and three-bed…
$283,646
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Пиргос, Кипр
Квартира 3 спальни
Пиргос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
A new residential complex offers a collection of beautifully designed one, two and three-bed…
$568,079
Оставить заявку
MIPIFMIPIF
Квартира 1 спальня в Пиргос, Кипр
Квартира 1 спальня
Пиргос, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
A new residential complex offers a collection of beautifully designed one, two and three-bed…
$297,638
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Мони, Кипр
Квартира 2 спальни
Мони, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Discover this beautiful maisonette for sale in the charming village of Moni. Key ready and b…
$347,557
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Пиргос, Кипр
Квартира 2 спальни
Пиргос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
A new residential complex offers a collection of beautifully designed one, two and three-bed…
$379,643
Оставить заявку
Property InvestProperty Invest
Квартира 2 спальни в Мони, Кипр
Квартира 2 спальни
Мони, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Available two bedroom house located in Moni Village, Limassol. The house is a part of a pri…
$345,256
Оставить заявку
Квартира в Келлаки, Кипр
Квартира
Келлаки, Кипр
Land of 17392 sqm is now available in Kellaki which includes around 200 olive trees, and has…
$138,102
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Пиргос, Кипр
Квартира 2 спальни
Пиргос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
A new residential complex offers a collection of beautifully designed one, two and three-bed…
$428,345
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Пиргос, Кипр
Квартира 2 спальни
Пиргос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
A new residential complex offers a collection of beautifully designed one, two and three-bed…
$430,262
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Мони, Кипр
Квартира 2 спальни
Мони, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
New project is Developed in Moni Village, Limassol. It consists of 11 detached 2 and 3 bedro…
$379,781
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Пиргос, Кипр
Квартира 1 спальня
Пиргос, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
A new residential complex offers a collection of beautifully designed one, two and three-bed…
$268,729
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Пареклисия, Кипр
Квартира 1 спальня
Пареклисия, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Discover your future home in this charming 1-bedroom apartment, currently under construction…
$276,205
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Пиргос, Кипр
Квартира 1 спальня
Пиргос, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
A new residential complex offers a collection of beautifully designed one, two and three-bed…
$281,103
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Пиргос, Кипр
Квартира 3 спальни
Пиргос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
A new residential complex offers a collection of beautifully designed one, two and three-bed…
$464,818
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Монагрулли, Кипр
Квартира 3 спальни
Монагрулли, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
Available 3 bedroom house with private swimming pool in Monagroulli  village in Limassol. nb…
$613,404
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Пареклисия, Кипр
Квартира 2 спальни
Пареклисия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
A project consisting of 3 new buildings located in the residential and convenient area of Pa…
$408,553
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Монагрулли, Кипр
Квартира 3 спальни
Монагрулли, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 172 м²
Available 3 bedroom house with private swimming pool in Monagroulli village in Limassol. The…
$690,512
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Пиргос, Кипр
Квартира 3 спальни
Пиргос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
A new residential complex offers a collection of beautifully designed one, two and three-bed…
$526,794
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Монагрулли, Кипр
Квартира 3 спальни
Монагрулли, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 111 м²
Available 3 bedroom house with private swimming pool in Monagroulli village in Limassol. The…
$584,633
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Пареклисия, Кипр
Квартира 2 спальни
Пареклисия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
A project consisting of 3 new buildings located in the residential and convenient area of Pa…
$345,256
Оставить заявку
Квартира в Пареклисия, Кипр
Квартира
Пареклисия, Кипр
It is situated in the village of Pareklissia which is 5 minutes from Limassol.The property i…
$143,857
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Пиргос, Кипр
Квартира 3 спальни
Пиргос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
A new residential complex offers a collection of beautifully designed one, two and three-bed…
$495,806
Оставить заявку
Квартира в Пареклисия, Кипр
Квартира
Пареклисия, Кипр
The land is situated in the village of Pareklissia which is 5 minutes from Limassol.You can …
$287,713
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Пиргос, Кипр
Квартира 2 спальни
Пиргос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
A new residential complex offers a collection of beautifully designed one, two and three-bed…
$404,437
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Пиргос, Кипр
Квартира 3 спальни
Пиргос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
A new residential complex offers a collection of beautifully designed one, two and three-bed…
$524,407
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Пиргос, Кипр
Квартира 1 спальня
Пиргос, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
A new residential complex offers a collection of beautifully designed one, two and three-bed…
$262,873
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Symplegma Koinoteton Anatolikes Lemesou, Кипр

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти