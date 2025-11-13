Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Symplegma Koinoteton Amathos
  4. Долгосрочная аренда
  5. Дом

Долгосрочная аренда домов в Symplegma Koinoteton Amathos, Кипр

1 объект найдено
Дом 2 спальни в Зоопиги, Кипр
Дом 2 спальни
Зоопиги, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Two bedroom ground floor house located in Zoopigi village is available now. It has internal …
$697
в месяц
Параметры недвижимости в Symplegma Koinoteton Amathos, Кипр

с садом
с видом на горы