  2. Кипр
  3. Symplegma Koinoteton Amathos
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Symplegma Koinoteton Amathos, Кипр

15 объектов найдено
Квартира в Кало Хорио Лемесоу, Кипр
Квартира
Кало Хорио Лемесоу, Кипр
Available is the 1/2 share in a residential plot which correspond to an area of approximatel…
$40,642
$40,642
Квартира в Кало Хорио Лемесоу, Кипр
Квартира
Кало Хорио Лемесоу, Кипр
The land has planning permission for a house in place and is being offered with the plans an…
$255,466
$255,466
Квартира в Зоопиги, Кипр
Квартира
Зоопиги, Кипр
An agricultural land in Zoopigi area in Limassol, in G3 zone, 10% cover ratio, building dens…
$174,181
$174,181
Квартира в Эптагония, Кипр
Квартира
Эптагония, Кипр
A Forest land in Eptagonia village in Limassol in Z1 zone, with 6% cover ratio, building den…
$40,642
$40,642
Квартира в Диерона, Кипр
Квартира
Диерона, Кипр
The property for sale concerns 5 residential abutting pieces of land, in Dierona village, in…
$52,254
$52,254
Квартира 4 спальни в Эптагония, Кипр
Квартира 4 спальни
Эптагония, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 248 м²
Lovely brand new four bedroom house in Eptagonia village is available now.It has internal co…
$406,423
Оставить заявку
Квартира в Диерона, Кипр
Квартира
Диерона, Кипр
Land with an orchard in Dierona village is available now. The land is Z1 & Z3 zone, 6% & …
$40,642
$40,642
Квартира в Эптагония, Кипр
Квартира
Эптагония, Кипр
An agricultural land in Eptagonia  area in Limassol, in Z1 zone ,6% cover ratio, building de…
$40,642
$40,642
Квартира в Эптагония, Кипр
Квартира
Эптагония, Кипр
Agricultural land available in the Eptagonia region of Limassol.The land is agricultural and…
$104,509
$104,509
Квартира в Диерона, Кипр
Квартира
Диерона, Кипр
Agricultural land located in Dierona village in Limassol District. It is situated at a dis…
$22,063
$22,063
Квартира в Эптагония, Кипр
Квартира
Эптагония, Кипр
Eptagonia is a Cypriot village of the District of Limassol. It is located approximately 28 k…
$34,836
$34,836
Квартира в Эптагония, Кипр
Квартира
Эптагония, Кипр
A Forest land in Eptagonia village in Limassol in Z1 zone, with 6% cover ratio, building den…
$81,285
$81,285
Квартира в Эптагония, Кипр
Квартира
Эптагония, Кипр
An agricultural land in Eptagonia  area in Limassol, in Z1 zone ,6% cover ratio, building de…
$92,897
$92,897
Квартира 2 спальни в Диерона, Кипр
Квартира 2 спальни
Диерона, Кипр
Количество спален 2
Площадь 55 м²
Located in the peaceful and traditional village of Dierona, just 20 km north of Pareklissia …
$255,466
Оставить заявку
Квартира в Эптагония, Кипр
Квартира
Эптагония, Кипр
A Forest land  in Eptagonia  village in Limassol in Z1 zone, with 6% cover ratio, building d…
$40,642
$40,642

