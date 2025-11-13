Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Symplegma Koinoteton Agios Ariston
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Symplegma Koinoteton Agios Ariston, Кипр

трехкомнатные
4
Квартира Удалить
Очистить
41 объект найдено
Квартира в Стени, Кипр
Квартира
Стени, Кипр
For sale: 690 m² development land in the peaceful village of Steni, offering stunning sea vi…
$51,996
Оставить заявку
Квартира в Перистерона, Кипр
Квартира
Перистерона, Кипр
The property is a field in Peristerona located only 3 mins from the centre of the village an…
$226,436
Оставить заявку
Квартира в Meladeia, Кипр
Квартира
Meladeia, Кипр
Agriculture plot of 28,763 sqm.with close access to Meladeia, Lysos and Peristerona villages…
$232,242
Оставить заявку
Ness Wii MarketNess Wii Market
Квартира в Лисос, Кипр
Квартира
Лисос, Кипр
This is a 883 sqm residential land located in Lysos, Paphos, falling under Zone H2. The pr…
$116,121
Оставить заявку
Квартира в Meladeia, Кипр
Квартира
Meladeia, Кипр
This is a 13,044 sqm agricultural land located in Lysos, Paphos, classified under Zone G3. …
$116,121
Оставить заявку
Квартира в Стени, Кипр
Квартира
Стени, Кипр
This parcel of land is adjacent to a registered road and has irrigation system. Nearby th…
$290,302
Оставить заявку
MIPIFMIPIF
Квартира 3 спальни в Лисос, Кипр
Квартира 3 спальни
Лисос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
Three-Bedroom House for Sale in Lysos, Paphos – Residential Complex with Swimming Pool Disc…
$212,501
Оставить заявку
Квартира в Meladeia, Кипр
Квартира
Meladeia, Кипр
Land 1: A 13,044 sqm agricultural land in Zone G3 with a building factor of 10% and a covera…
$243,854
Оставить заявку
Квартира в Перистерона, Кипр
Квартира
Перистерона, Кипр
Residential field of 744 sqm with planning permission ( which has expired) and ready made ar…
$104,509
Оставить заявку
AuraAura
Квартира в Meladeia, Кипр
Квартира
Meladeia, Кипр
This agricultural field is located in the serene countryside of the Meladeia community in th…
$127,733
Оставить заявку
Квартира в Лисос, Кипр
Квартира
Лисос, Кипр
This land is located in Lysos, Paphos.It has an area of 11,372sqm and is landlocked (c. 400m…
$62,705
Оставить заявку
Квартира в Стени, Кипр
Квартира
Стени, Кипр
Agricultural Land in Steni,Paphos 17392sm. Building Factor 10% / Cover Factor 10% Steni, …
$139,345
Оставить заявку
Квартира в Гуди, Кипр
Квартира
Гуди, Кипр
The property for sale is a residential/agricultural field which lies within the administrati…
$192,761
Оставить заявку
Квартира в Стени, Кипр
Квартира
Стени, Кипр
Γεωργικο τεμαχιο γης 13960 τετραγωνικών μέτρων σε προνομιακή θέση σε σχέση με το χωριό Στενή…
$255,466
Оставить заявку
Квартира в Лисос, Кипр
Квартира
Лисос, Кипр
This is a 11721 sqm agricultural land located in Lysos, Paphos, within Zone G3. The land o…
$116,121
Оставить заявку
Квартира 4 спальни в Перистерона, Кипр
Квартира 4 спальни
Перистерона, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
This spacious detached villa, currently under construction, offers a comfortable lifestyle o…
$977,074
Оставить заявку
Квартира в Стени, Кипр
Квартира
Стени, Кипр
$1,22 млн
Оставить заявку
Квартира в Meladeia, Кипр
Квартира
Meladeia, Кипр
Agricultural plot of 5,352 sqmWith access to a registered road (asphalt) of appx 30 lengh, a…
$58,060
Оставить заявку
Квартира в Стени, Кипр
Квартира
Стени, Кипр
Available for sale are two abutting agricultural fields with a total area of 58,797 sqm (app…
$133,539
Оставить заявку
Квартира в Гуди, Кипр
Квартира
Гуди, Кипр
A large parcel of land in Goudi village, Paphos district. The property falls into Γ3 zon…
$81,285
Оставить заявку
Квартира в Перистерона, Кипр
Квартира
Перистерона, Кипр
Unique 1/2 share field in the tranquil area of Peristerona Pafou. This expansive plot spans …
$69,673
Оставить заявку
Квартира 4 спальни в Перистерона, Кипр
Квартира 4 спальни
Перистерона, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
This spacious detached villa, currently under construction, offers a comfortable lifestyle o…
$985,867
Оставить заявку
Квартира в Перистерона, Кипр
Квартира
Перистерона, Кипр
The asset is a field in Peristerona. It is located 600m from the centre of the village and a…
$261,272
Оставить заявку
Квартира в Choli, Кипр
Квартира
Choli, Кипр
The property for sale is a residential field which lies within the administrative boundaries…
$268,239
Оставить заявку
Квартира в Джинуса, Кипр
Квартира
Джинуса, Кипр
This is a land in located c. 560m south of Kynousa village, Paphos. The asset has an area of…
$56,899
Оставить заявку
Квартира в Лисос, Кипр
Квартира
Лисос, Кипр
Βρίσκεται στο Χωριό Λυσος διπλα απο το δασος της Πάφου, κοντα στα χωριά Περιστερώνα - Φιλου…
$52,254
Оставить заявку
Квартира в Стени, Кипр
Квартира
Стени, Кипр
Agricultural land in Steni , Paphos 14716sm Building Factor 10% / Cover Factor 10% The agr…
$127,733
Оставить заявку
Квартира в Лисос, Кипр
Квартира
Лисос, Кипр
The plot is located on a hill in the village of Lysos two minutes walking from the center.It…
$325,139
Оставить заявку
Квартира в Гуди, Кипр
Квартира
Гуди, Кипр
The asset consists of two fields in Goudi. It is located 800m from the centre of the village…
$104,509
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Filousa Chrysochous, Кипр
Квартира 3 спальни
Filousa Chrysochous, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Three (3) bedroom villa for sale. This high quality Property is not yet fully completed. Th…
$206,828
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Symplegma Koinoteton Agios Ariston, Кипр

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти