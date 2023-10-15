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Виллы с бассейном в Строволос, Кипр

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4 объекта найдено
Вилла 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном в Строволос, Кипр
Вилла 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном
Строволос, Кипр
Комнаты 3
Площадь 195 м²
Three bedroom luxury villa under construction for sale in Kalogiroi - Limassol province, wit…
€615,000
Вилла 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном в Строволос, Кипр
Вилла 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном
Строволос, Кипр
Комнаты 3
Площадь 195 м²
Продается роскошная вилла с тремя спальнями в провинции Калогирой - Лимассол, площадью 206 к…
€615,000
Вилла 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с водоснабжением в Строволос, Кипр
Вилла 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с водоснабжением
Строволос, Кипр
Комнаты 3
Площадь 168 м²
Продается дом с тремя спальнями в районе Ксилофагу - провинция Ларнака. Дом состоит из 143 т…
€245,000
Вилла 7 спален с бассейном, с furnishings в Строволос, Кипр
Вилла 7 спален с бассейном, с furnishings
Строволос, Кипр
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 900 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 900 кв.м В Никосии. Цокольный этаж состоит из одной спаль…
€4,55 млн
Realting.com
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