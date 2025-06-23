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Виллы с садом в Строволосе, Кипр

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14 объектов найдено
Вилла 2 комнаты в Строволос, Кипр
Вилла 2 комнаты
Строволос, Кипр
Число комнат 2
Площадь 134 м²
Роскошная вилла с двумя спальнями на продажу в Мезоги - Пафос, с 134 кв.м. крытый интерьер п…
$229,962
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Вилла 3 комнаты в Строволос, Кипр
Вилла 3 комнаты
Строволос, Кипр
Число комнат 3
Площадь 192 м²
Роскошная трехспальная вилла на продажу в Мезоги - Пафос, с 192 кв.м. крытое внутреннее прос…
$270,267
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Вилла 3 комнаты в Строволос, Кипр
Вилла 3 комнаты
Строволос, Кипр
Число комнат 3
Площадь 192 м²
Роскошная трехспальная вилла на продажу в Мезоги - Пафос, с 192 кв.м. крытое внутреннее прос…
$269,955
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Вилла 2 комнаты в Строволос, Кипр
Вилла 2 комнаты
Строволос, Кипр
Число комнат 2
Площадь 134 м²
Роскошная вилла с двумя спальнями на продажу в Мезоги - Пафос, с 134 кв.м. крытый интерьер п…
$227,638
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Вилла 2 комнаты в Строволос, Кипр
Вилла 2 комнаты
Строволос, Кипр
Число комнат 2
Площадь 134 м²
Роскошная вилла с двумя спальнями на продажу в Мезоги - Пафос, с 134 кв.м. крытый интерьер п…
$228,872
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Вилла 2 комнаты в Строволос, Кипр
Вилла 2 комнаты
Строволос, Кипр
Число комнат 2
Площадь 134 м²
Роскошная вилла с двумя спальнями на продажу в Мезоги - Пафос, с 134 кв.м. крытый интерьер п…
$229,962
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Вилла 6 комнат в Строволос, Кипр
Вилла 6 комнат
Строволос, Кипр
Число комнат 6
Площадь 289 м²
Строящаяся роскошная вилла с шестью спальнями, с подвалом, для продажи в Агиа Фила - провинц…
$679,887
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Вилла 2 комнаты в Строволос, Кипр
Вилла 2 комнаты
Строволос, Кипр
Число комнат 2
Площадь 134 м²
Luxurious two bedroom villa for sale in Mesogi - Paphos, with 134 sq.m. covered interior bui…
$227,883
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Вилла 3 комнаты в Строволос, Кипр
Вилла 3 комнаты
Строволос, Кипр
Число комнат 3
Площадь 192 м²
Luxurious three bedroom villa for sale in Mesogi - Paphos, with 192 sq.m. covered interior s…
$277,423
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Вилла 3 комнаты в Строволос, Кипр
Вилла 3 комнаты
Строволос, Кипр
Число комнат 3
Площадь 195 м²
Продается роскошная вилла с тремя спальнями в провинции Калогирой - Лимассол, площадью 206 к…
$608,684
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Вилла 2 комнаты в Строволос, Кипр
Вилла 2 комнаты
Строволос, Кипр
Число комнат 2
Площадь 134 м²
Luxurious two bedroom villa for sale in Mesogi - Paphos, with 134 sq.m. covered interior bui…
$227,883
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Вилла 2 комнаты в Строволос, Кипр
Вилла 2 комнаты
Строволос, Кипр
Число комнат 2
Площадь 134 м²
Luxurious two bedroom villa for sale in Mesogi - Paphos, with 134 sq.m. covered interior bui…
$227,883
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Вилла 2 комнаты в Строволос, Кипр
Вилла 2 комнаты
Строволос, Кипр
Число комнат 2
Площадь 134 м²
Роскошный двухкомнатный особняк на продажу в Средиземноморье - провинция Пафос, с 134 кв.м. …
$229,962
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Вилла 3 комнаты в Строволос, Кипр
Вилла 3 комнаты
Строволос, Кипр
Число комнат 3
Площадь 195 м²
Three bedroom luxury villa under construction for sale in Kalogiroi - Limassol province, wit…
$609,340
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