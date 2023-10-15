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Жильё с бассейном в Строволос, Кипр

квартиры
80
дома
23
12 объектов найдено
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с теплыми полами в Строволос, Кипр
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с теплыми полами
Строволос, Кипр
Комнаты 3
Площадь 134 м²
Продается трехкомнатная квартира в центре города - провинция Лимассол, площадью 102 кв.м.м. …
€615,112
Вилла 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном в Строволос, Кипр
Вилла 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном
Строволос, Кипр
Комнаты 3
Площадь 195 м²
Three bedroom luxury villa under construction for sale in Kalogiroi - Limassol province, wit…
€615,000
Вилла 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном в Строволос, Кипр
Вилла 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном
Строволос, Кипр
Комнаты 3
Площадь 195 м²
Продается роскошная вилла с тремя спальнями в провинции Калогирой - Лимассол, площадью 206 к…
€615,000
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с водоснабжением в Строволос, Кипр
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с водоснабжением
Строволос, Кипр
Комнаты 3
Площадь 144 м²
For sale under construction three bedroom apartment in Oroklini - Larnaka province. It has 1…
€262,000
Вилла 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с водоснабжением в Строволос, Кипр
Вилла 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с водоснабжением
Строволос, Кипр
Комнаты 3
Площадь 168 м²
Продается дом с тремя спальнями в районе Ксилофагу - провинция Ларнака. Дом состоит из 143 т…
€245,000
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с кладовой в Строволос, Кипр
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с кладовой
Строволос, Кипр
Комнаты 2
Площадь 83 м²
Продается квартира с двумя спальнями в центре города - Провинция Пафос, с 83 м ². крытые инт…
€200,000
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с кладовой в Строволос, Кипр
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с кладовой
Строволос, Кипр
Комнаты 2
Площадь 75 м²
Two bedroom apartment for sale in City Center - Paphos Province, with 75 sq.m. covered inter…
€200,000
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с садом в Строволос, Кипр
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с садом
Строволос, Кипр
Комнаты 3
Площадь 140 м²
Продается по строительству пентхауса квартира с тремя спальнями с садом на крыше в Пантеоне …
€650,000
Коттедж 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с садом в Строволос, Кипр
Коттедж 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с садом
Строволос, Кипр
Комнаты 3
Площадь 154 м²
Продается отдельный дом с тремя спальнями в Ороклини - провинция Ларнака, площадью 154 кв.м.…
€235,000
Комната 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с садом в Строволос, Кипр
Комната 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с садом
Строволос, Кипр
Комнаты 3
Площадь 144 м²
Продается трехкомнатный дом в Ксилофагу - провинция Ларнака. Дом состоит из 136 кв.м внутрен…
€255,000
Квартира 3 комнаты с бассейном, с водоснабжением, с теплыми полами в Строволос, Кипр
Квартира 3 комнаты с бассейном, с водоснабжением, с теплыми полами
Строволос, Кипр
Комнаты 3
Площадь 183 м²
 
€621,500
Вилла 7 спален с бассейном, с furnishings в Строволос, Кипр
Вилла 7 спален с бассейном, с furnishings
Строволос, Кипр
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 900 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 900 кв.м В Никосии. Цокольный этаж состоит из одной спаль…
€4,55 млн
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