ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Пентхаус
Дом
Замок
Бунгало
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Кипр
Жилая
Строволос
Пентхаусы
Пентхаусы с бассейном в Строволос, Кипр
Пентхаус
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Empa, Кипр
4
160 м²
3
Новый комплекс вилл рядом с Пафосом, Тала, Кипр Предлагаются виллы с террасами, бассейнами,…
€852,377
Рекомендовать
Дом 3 комнаты с парковкой, с видом на море
Пафос, Кипр
3
204 м²
Продается 1-этажная вилла площадью 204 кв.м В Пафосе. Из окон открывается вид на море. Недви…
€435,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой
Лимасол, Кипр
3
119 м²
1
Продается квартира площадью 119 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
€459,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
3
3
148 м²
Эти апартаменты с тремя спальнями в пентхаусе идеально расположены в жилом районе Меса Итони…
€760,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы
Лимасол, Кипр
4
128 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 128 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый этаж…
€420,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Ларнака, Кипр
3
2
119 м²
Добро пожаловать в сложный новый проект, который органично сочетает в себе современность и с…
€550,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с бассейном, с видом на город, с furnishings
Ларнака, Кипр
4
2
90 м²
6/1
Продается квартира площадью 90 кв.м В Ларнаке. Квартира расположена на седьмом этаже и состо…
€498,452
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с furnishings
Полис, Кипр
3
940 м²
1
Продается квартира площадью 940 кв.м В Пафосе. Квартира расположена на этаже и состоит из Не…
€1,29 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Ларнака, Кипр
3
2
121 м²
Эксклюзивный жилой проект расположен в престижном и спокойном жилом районе Фанеромени в Ларн…
€435,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Сообщество Святого Тихона, Кипр
4
5
705 м²
Этот особняк на берегу моря имеет прямой доступ к песчаному пляжу рядом с улицей Св. Рафаэль…
€15,00 млн
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с садом, с кладовой
Орунта, Кипр
2
123 м²
Продается двухкомнатная квартира в Строволосе - провинция Никосия, с 76 кв.м. крытое внутрен…
€161,685
Рекомендовать
Комната 4 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном
Ларнака, Кипр
4
238 м²
Продается отдельный роскошный дом с четырьмя спальнями в Агиос Афанасиос - провинция Лимассо…
€618,209
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL