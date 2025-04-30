Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Строволос
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Бассейн

Дома с бассейном в Строволосе, Кипр

виллы
19
коттеджи
29
29 объектов найдено
Дом 4 спальни в Строволос, Кипр
Дом 4 спальни
Строволос, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 350 м²
This is a very unique and luxury house, in one of the most prestigious residential areas of …
$1,44 млн
Оставить заявку
Дом 5 спален в Строволос, Кипр
Дом 5 спален
Строволос, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
This 5 bedroom house located in Strovolos Areas close to all amenities. It comprises of a l…
$731,794
Оставить заявку
Коттедж 3 комнаты в Строволос, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Строволос, Кипр
Число комнат 3
Площадь 140 м²
Продается двухквартирный дом с тремя спальнями в Дефтера - Никосийский район, площадью 140 к…
$224,963
Оставить заявку
Дом 3 спальни в Строволос, Кипр
Дом 3 спальни
Строволос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 320 м²
A splendid Three-bedroom residence featuring modern design is currently on the market in Str…
Цена по запросу
Оставить заявку
Дом 5 спален в Строволос, Кипр
Дом 5 спален
Строволос, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
This modern house is located in the most prestigious area of  Strovolos. The property consi…
$2,00 млн
Оставить заявку
Дом 6 спален в Строволос, Кипр
Дом 6 спален
Строволос, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 1 000 м²
This lovely house is located in Prestigious area of Strovolos, to an area that only luxuriou…
$3,55 млн
Оставить заявку
Коттедж 3 комнаты в Строволос, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Строволос, Кипр
Число комнат 3
Площадь 154 м²
Продается отдельный дом с тремя спальнями в Ороклини - провинция Ларнака, площадью 154 кв.м.…
$234,961
Оставить заявку
Коттедж 3 комнаты в Строволос, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Строволос, Кипр
Число комнат 3
Площадь 212 м²
For sale under construction  a detached three bedroom house in Parekklisia - Limassol provin…
$680,672
Оставить заявку
Дом 5 спален в Строволос, Кипр
Дом 5 спален
Строволос, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 341 м²
These villas showcase contemporary 'Californian-style' architecture, highlighted by floating…
$1,47 млн
Оставить заявку
Коттедж 3 комнаты в Строволос, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Строволос, Кипр
Число комнат 3
Площадь 210 м²
Продается отдельно стоящий дом с тремя спальнями в провинции Гермасогия - Лимассол, площадью…
$679,887
Оставить заявку
Дом 5 спален в Строволос, Кипр
Дом 5 спален
Строволос, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 000 м²
This Lovely Property is situated in the best address  area of Strovolos close to all ameniti…
$3,05 млн
Оставить заявку
Коттедж 3 комнаты в Строволос, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Строволос, Кипр
Число комнат 3
Площадь 144 м²
For sale a semi-detached three bedroom under construction house in Deftera - Nicosia distric…
$227,224
Оставить заявку
Дом 5 спален в Строволос, Кипр
Дом 5 спален
Строволос, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 830 м²
Modern  house available for sale in one of the most prestigious areas of Nicosia, minutes aw…
Цена по запросу
Оставить заявку
Вилла 6 комнат в Строволос, Кипр
Вилла 6 комнат
Строволос, Кипр
Число комнат 6
Площадь 289 м²
Строящаяся роскошная вилла с шестью спальнями, с подвалом, для продажи в Агиа Фила - провинц…
$679,887
Оставить заявку
Вилла 3 комнаты в Строволос, Кипр
Вилла 3 комнаты
Строволос, Кипр
Число комнат 3
Площадь 168 м²
Продается дом с тремя спальнями в районе Ксилофагу - провинция Ларнака. Дом состоит из 143 т…
$244,959
Оставить заявку
Вилла 3 комнаты в Строволос, Кипр
Вилла 3 комнаты
Строволос, Кипр
Число комнат 3
Площадь 195 м²
Продается роскошная вилла с тремя спальнями в провинции Калогирой - Лимассол, площадью 206 к…
$608,684
Оставить заявку
Вилла 3 комнаты в Строволос, Кипр
Вилла 3 комнаты
Строволос, Кипр
Число комнат 3
Площадь 195 м²
Three bedroom luxury villa under construction for sale in Kalogiroi - Limassol province, wit…
$609,340
Оставить заявку
Коттедж 3 комнаты в Строволос, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Строволос, Кипр
Число комнат 3
Площадь 147 м²
Продается отдельно стоящий дом с тремя спальнями в Ороклини - район Ларнака, площадью 147 кв…
$223,896
Оставить заявку
Дом 5 спален в Строволос, Кипр
Дом 5 спален
Строволос, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 1 004 м²
Luxury mansion in a quiet and attractive location of Strovolos area. In general, it is an ex…
$3,81 млн
Оставить заявку
Дом 5 спален в Строволос, Кипр
Дом 5 спален
Строволос, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 549 м²
Luxurious detached two-story residence situated in the Archangelos Area of Strovolos. This c…
$2,40 млн
Оставить заявку
Дом в Строволос, Кипр
Дом
Строволос, Кипр
Площадь 322 м²
Two-storey villa with a swimming pool in an attractive and quiet location in Strovolos , nea…
$831,584
Оставить заявку
Дом 5 спален в Строволос, Кипр
Дом 5 спален
Строволос, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 803 м²
La Maison Real Estates is honoured to showcase this exceptional 7-bedroom villa in the best …
$4,36 млн
Оставить заявку
Дом 4 спальни в Строволос, Кипр
Дом 4 спальни
Строволос, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 600 м²
This beatiful house  is located  in a prestigious area of Strovolos. The house consist 2 liv…
$3,33 млн
Оставить заявку
Дом 4 спальни в Строволос, Кипр
Дом 4 спальни
Строволос, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 427 м²
This exclusive house combining elegant style and is located in one of the best areas of Nico…
$2,66 млн
Оставить заявку
Дом 4 спальни в Строволос, Кипр
Дом 4 спальни
Строволос, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 260 м²
? Discover the epitome of luxury living! This stunning four-bedroom detached residence is no…
$762,875
Оставить заявку
Дом 4 спальни в Строволос, Кипр
Дом 4 спальни
Строволос, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 340 м²
Discover a unique opportunity with this detached, incomplete house located in Strovolos muni…
$531,833
Оставить заявку
Дом 4 спальни в Строволос, Кипр
Дом 4 спальни
Строволос, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 195 м²
In one of the most beautiful areas of Nicosia, Strovolos, this Residence was constructed wit…
$544,911
Оставить заявку
Дом в Строволос, Кипр
Дом
Строволос, Кипр
Площадь 330 м²
Immerse yourself in luxury within this remarkable two-story standalone residence nestled in …
$3,05 млн
Оставить заявку
Коттедж 3 комнаты в Строволос, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Строволос, Кипр
Число комнат 3
Площадь 148 м²
For sale a semi-detached three bedroom under construction house in Deftera - Nicosia distric…
$229,226
Оставить заявку
Realting.com
Перейти