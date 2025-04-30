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Дома с садом в Строволосе, Кипр

виллы
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коттеджи
29
66 объектов найдено
Дом 3 спальни в Строволос, Кипр
Дом 3 спальни
Строволос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Built up in a plot of 481sqm this property is located in Eleonon area close to many amenitie…
$446,827
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Дом 2 спальни в Строволос, Кипр
Дом 2 спальни
Строволос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 180 м²
For Sale Listed Property located to the best location of Strovolos close to green area and m…
$337,845
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Дом 4 спальни в Строволос, Кипр
Дом 4 спальни
Строволос, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 350 м²
This is a very unique and luxury house, in one of the most prestigious residential areas of …
$1,44 млн
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Коттедж 3 комнаты в Строволос, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Строволос, Кипр
Число комнат 3
Площадь 155 м²
Продается в стадии строительства полунезависимый дом с тремя спальнями в Агланции - провинци…
$273,651
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Дом 3 спальни в Строволос, Кипр
Дом 3 спальни
Строволос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 385 м²
Modern style house in Strovolos area. The ground floor comprises sitting room, living room, …
$1,11 млн
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Коттедж 3 комнаты в Строволос, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Строволос, Кипр
Число комнат 3
Площадь 155 м²
For sale under construction a semidetached three bedroom house in Aglantzia - Nicosia provin…
$273,651
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Дом 5 спален в Строволос, Кипр
Дом 5 спален
Строволос, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
This 5 bedroom house located in Strovolos Areas close to all amenities. It comprises of a l…
$731,794
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Коттедж 3 комнаты в Строволос, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Строволос, Кипр
Число комнат 3
Площадь 190 м²
Продается отдельная трехкомнатная квартира в Арадиппу - провинция Ларнака, площадью 190 кв.м…
$244,959
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Коттедж 3 комнаты в Строволос, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Строволос, Кипр
Число комнат 3
Площадь 140 м²
Продается двухквартирный дом с тремя спальнями в Дефтера - Никосийский район, площадью 140 к…
$224,963
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Дом 3 спальни в Строволос, Кипр
Дом 3 спальни
Строволос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 320 м²
A splendid Three-bedroom residence featuring modern design is currently on the market in Str…
Цена по запросу
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Дом 3 спальни в Строволос, Кипр
Дом 3 спальни
Строволос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Semi-detached property in a lively and popular location of  Kosta Theodorou area- Dasoupolis…
$441,378
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Коттедж 3 комнаты в Строволос, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Строволос, Кипр
Число комнат 3
Площадь 155 м²
Продается отдельно стоящий дом с тремя спальнями в Каллитея недалеко от Карлсберга - провинц…
$253,958
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Дом 5 спален в Строволос, Кипр
Дом 5 спален
Строволос, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
This modern house is located in the most prestigious area of  Strovolos. The property consi…
$2,00 млн
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Вилла 3 комнаты в Строволос, Кипр
Вилла 3 комнаты
Строволос, Кипр
Число комнат 3
Площадь 192 м²
Роскошная трехспальная вилла на продажу в Мезоги - Пафос, с 192 кв.м. крытое внутреннее прос…
$269,955
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Дом 3 спальни в Строволос, Кипр
Дом 3 спальни
Строволос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 410 м²
This is a three floor detached house located in Strovolos area. The house has an enclosed a…
$577,606
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Дом 3 спальни в Строволос, Кипр
Дом 3 спальни
Строволос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Step into your ideal residence nestled within a peaceful neighborhood adjacent to Pedieos Ri…
$708,384
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Дом 6 спален в Строволос, Кипр
Дом 6 спален
Строволос, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 1 000 м²
This lovely house is located in Prestigious area of Strovolos, to an area that only luxuriou…
$3,55 млн
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Вилла 2 комнаты в Строволос, Кипр
Вилла 2 комнаты
Строволос, Кипр
Число комнат 2
Площадь 134 м²
Роскошный двухкомнатный особняк на продажу в Средиземноморье - провинция Пафос, с 134 кв.м. …
$229,962
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Вилла 2 комнаты в Строволос, Кипр
Вилла 2 комнаты
Строволос, Кипр
Число комнат 2
Площадь 134 м²
Luxurious two bedroom villa for sale in Mesogi - Paphos, with 134 sq.m. covered interior bui…
$227,883
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Коттедж 3 комнаты в Строволос, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Строволос, Кипр
Число комнат 3
Площадь 150 м²
Полунезависимый дом с тремя спальнями на продажу в Дромолаксии - провинция Ларнака, с 150 кв…
$184,969
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Вилла 2 комнаты в Строволос, Кипр
Вилла 2 комнаты
Строволос, Кипр
Число комнат 2
Площадь 134 м²
Luxurious two bedroom villa for sale in Mesogi - Paphos, with 134 sq.m. covered interior bui…
$227,883
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Коттедж 3 комнаты в Строволос, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Строволос, Кипр
Число комнат 3
Площадь 154 м²
Продается отдельный дом с тремя спальнями в Ороклини - провинция Ларнака, площадью 154 кв.м.…
$234,961
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Коттедж 3 комнаты в Строволос, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Строволос, Кипр
Число комнат 3
Площадь 212 м²
For sale under construction  a detached three bedroom house in Parekklisia - Limassol provin…
$680,672
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Дом 3 спальни в Строволос, Кипр
Дом 3 спальни
Строволос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 165 м²
Under Construction Three bedroom house for Sale In Strovolos, near METRO hypermarket. The h…
$414,132
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Коттедж 3 комнаты в Строволос, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Строволос, Кипр
Число комнат 3
Площадь 130 м²
Продается строящийся дом с тремя спальнями в Агланции - провинция Никосия, площадью 130 кв.м…
$244,959
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Коттедж 3 комнаты в Строволос, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Строволос, Кипр
Число комнат 3
Площадь 210 м²
Продается отдельно стоящий дом с тремя спальнями в провинции Гермасогия - Лимассол, площадью…
$679,887
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Дом 5 спален в Строволос, Кипр
Дом 5 спален
Строволос, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 000 м²
This Lovely Property is situated in the best address  area of Strovolos close to all ameniti…
$3,05 млн
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Дом 4 спальни в Строволос, Кипр
Дом 4 спальни
Строволос, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 179 м²
Featuring luxurious four-bedroom houses constructed to the highest standards, this exclusive…
$490,420
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Коттедж 3 комнаты в Строволос, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Строволос, Кипр
Число комнат 3
Площадь 144 м²
For sale a semi-detached three bedroom under construction house in Deftera - Nicosia distric…
$227,224
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Вилла 3 комнаты в Строволос, Кипр
Вилла 3 комнаты
Строволос, Кипр
Число комнат 3
Площадь 192 м²
Luxurious three bedroom villa for sale in Mesogi - Paphos, with 192 sq.m. covered interior s…
$277,423
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