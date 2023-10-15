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Коттеджи с бассейном в Строволос, Кипр

Коттедж В архив
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1 объект найдено
Коттедж 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с садом в Строволос, Кипр
Коттедж 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с садом
Строволос, Кипр
Комнаты 3
Площадь 154 м²
Продается отдельный дом с тремя спальнями в Ороклини - провинция Ларнака, площадью 154 кв.м.…
€235,000
Realting.com
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