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Квартиры с террасой в Строволосе, Кипр

однокомнатные
17
двухкомнатные
81
трехкомнатные
68
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4 объекта найдено
Квартира 5 комнат в Строволос, Кипр
Квартира 5 комнат
Строволос, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 373 м²
Количество этажей 3
Новый комплекс вилл с террасами и садами в пригороде Никосии, Кипр Предлагаются просторные …
$978,113
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Квартира 3 комнаты в Строволос, Кипр
Квартира 3 комнаты
Строволос, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 124 м²
Количество этажей 4
Современная малоэтажная резиденция в самом престижном районе Никосии, Кипр Предлагаются апа…
$268,393
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Квартира 1 комната в Строволос, Кипр
Квартира 1 комната
Строволос, Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 61 м²
Количество этажей 5
Современная резиденция с парковкой в престижном районе, рядом с центром Никосии, Кипр Предл…
$150,841
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Квартира 4 комнаты в Строволос, Кипр
Квартира 4 комнаты
Строволос, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 116 м²
Количество этажей 5
Новая резиденция с парковкой, Никосия, Кипр Предлагаются современные просторные апартаменты…
$471,668
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