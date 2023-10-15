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Квартиры с бассейном в Строволос, Кипр

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7 объектов найдено
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с теплыми полами в Строволос, Кипр
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с теплыми полами
Строволос, Кипр
Комнаты 3
Площадь 134 м²
Продается трехкомнатная квартира в центре города - провинция Лимассол, площадью 102 кв.м.м. …
€615,112
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с водоснабжением в Строволос, Кипр
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с водоснабжением
Строволос, Кипр
Комнаты 3
Площадь 144 м²
For sale under construction three bedroom apartment in Oroklini - Larnaka province. It has 1…
€262,000
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с кладовой в Строволос, Кипр
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с кладовой
Строволос, Кипр
Комнаты 2
Площадь 83 м²
Продается квартира с двумя спальнями в центре города - Провинция Пафос, с 83 м ². крытые инт…
€200,000
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с кладовой в Строволос, Кипр
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с кладовой
Строволос, Кипр
Комнаты 2
Площадь 75 м²
Two bedroom apartment for sale in City Center - Paphos Province, with 75 sq.m. covered inter…
€200,000
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с садом в Строволос, Кипр
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с садом
Строволос, Кипр
Комнаты 3
Площадь 140 м²
Продается по строительству пентхауса квартира с тремя спальнями с садом на крыше в Пантеоне …
€650,000
Комната 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с садом в Строволос, Кипр
Комната 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с садом
Строволос, Кипр
Комнаты 3
Площадь 144 м²
Продается трехкомнатный дом в Ксилофагу - провинция Ларнака. Дом состоит из 136 кв.м внутрен…
€255,000
Квартира 3 комнаты с бассейном, с водоснабжением, с теплыми полами в Строволос, Кипр
Квартира 3 комнаты с бассейном, с водоснабжением, с теплыми полами
Строволос, Кипр
Комнаты 3
Площадь 183 м²
 
€621,500
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