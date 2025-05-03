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Квартиры с садом в Строволосе, Кипр

однокомнатные
17
двухкомнатные
81
трехкомнатные
68
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35 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Строволос, Кипр
Квартира 4 комнаты
Строволос, Кипр
Число комнат 4
Площадь 290 м²
Продается большая квартира с четырьмя спальнями в дуплексе в районе Криселеуса в провинции С…
$254,958
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Квартира 2 комнаты в Строволос, Кипр
Квартира 2 комнаты
Строволос, Кипр
Число комнат 2
Площадь 97 м²
Двухкомнатная квартира в стадии строительства в провинции Колосси - Лимассол, с 86 кв.м. кры…
$189,968
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Квартира 3 комнаты в Строволос, Кипр
Квартира 3 комнаты
Строволос, Кипр
Число комнат 3
Площадь 140 м²
Продается по строительству пентхауса квартира с тремя спальнями с садом на крыше в Пантеоне …
$643,324
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Квартира 2 комнаты в Строволос, Кипр
Квартира 2 комнаты
Строволос, Кипр
Число комнат 2
Площадь 137 м²
For sale under construction two bedroom  apartment in Stratigou Timagia avenue- Larnaka prov…
$223,896
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Комната 3 комнаты в Строволос, Кипр
Комната 3 комнаты
Строволос, Кипр
Число комнат 3
Площадь 157 м²
Продается отдельная трехкомнатная квартира в провинции Клерус - Никосия, в тихом тихом район…
$220,576
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Квартира 5 комнат в Строволос, Кипр
Квартира 5 комнат
Строволос, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 373 м²
Количество этажей 3
Новый комплекс вилл с террасами и садами в пригороде Никосии, Кипр Предлагаются просторные …
$978,113
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Комната 4 комнаты в Строволос, Кипр
Комната 4 комнаты
Строволос, Кипр
Число комнат 4
Площадь 180 м²
Продается отдельно стоящий дом с четырьмя спальнями в провинции Антуполи - Никосия, площадью…
$227,883
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Квартира 3 комнаты в Строволос, Кипр
Квартира 3 комнаты
Строволос, Кипр
Число комнат 3
Площадь 190 м²
Продается трехкомнатная квартира на целый этаж с садом на крыше в Джермасогии - провинция Ли…
$849,859
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Квартира 2 комнаты в Строволос, Кипр
Квартира 2 комнаты
Строволос, Кипр
Число комнат 2
Площадь 141 м²
Продается двухкомнатная квартира в пентхаусе в Лакатамии - провинция Никосия, на 3-м этаже т…
$177,353
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Квартира 2 комнаты в Строволос, Кипр
Квартира 2 комнаты
Строволос, Кипр
Число комнат 2
Площадь 107 м²
Строящаяся двухкомнатная роскошная квартира на продажу в Паралимни - провинция Фамагуста, на…
$189,068
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Квартира 2 комнаты в Строволос, Кипр
Квартира 2 комнаты
Строволос, Кипр
Число комнат 2
Площадь 96 м²
Роскошная квартира с двумя спальнями на продажу в провинции Паралимни - Фамагуста, в 3-м. Эт…
$220,963
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Комната 4 комнаты в Строволос, Кипр
Комната 4 комнаты
Строволос, Кипр
Число комнат 4
Площадь 325 м²
Продается отдельно стоящий дом с четырьмя спальнями в районе Дасуполис в Строволосе - провин…
$719,881
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Комната 3 комнаты в Строволос, Кипр
Комната 3 комнаты
Строволос, Кипр
Число комнат 3
Площадь 151 м²
Продается отдельный современный дом с тремя спальнями в Лакатамии - провинции Никосия, в ста…
$270,488
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Комната 4 комнаты в Строволос, Кипр
Комната 4 комнаты
Строволос, Кипр
Число комнат 4
Площадь 180 м²
Продается отдельный современный дом с четырьмя спальнями в Каллитее - провинция Никосия, в с…
$264,956
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Комната 4 комнаты в Строволос, Кипр
Комната 4 комнаты
Строволос, Кипр
Число комнат 4
Площадь 180 м²
Продается отдельный современный дом с четырьмя спальнями в Каллитее - провинция Никосия, в с…
$264,956
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Квартира 2 комнаты в Строволос, Кипр
Квартира 2 комнаты
Строволос, Кипр
Число комнат 2
Площадь 113 м²
Две комнаты - - Строящаяся квартира с садом на крыше в провинции Агиос Иоаннис - Лимассол, с…
$238,823
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Квартира 2 комнаты в Строволос, Кипр
Квартира 2 комнаты
Строволос, Кипр
Число комнат 2
Площадь 95 м²
Two bedroom penthouse apartment with roof garden under construction for sale in Kolossi - Li…
$190,188
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Квартира 2 комнаты в Строволос, Кипр
Квартира 2 комнаты
Строволос, Кипр
Число комнат 2
Площадь 95 м²
Роскошная двухкомнатная квартира на продажу в Паралимни - провинция Фамагуста, на 3 этаже жи…
$227,962
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Квартира 2 комнаты в Строволос, Кипр
Квартира 2 комнаты
Строволос, Кипр
Число комнат 2
Площадь 163 м²
For sale under construction two bedroom penthouse  apartment in City Center- Larnaka provinc…
$233,847
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Комната 3 комнаты в Строволос, Кипр
Комната 3 комнаты
Строволос, Кипр
Число комнат 3
Площадь 165 м²
For sale a detached modern three bedroom house in Lakatamia in Sampson area - Nicosia provin…
$273,651
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Комната 3 комнаты в Строволос, Кипр
Комната 3 комнаты
Строволос, Кипр
Число комнат 3
Площадь 201 м²
Трехкомнатный отдельно стоящий дом на продажу в Джермасогии - провинция Лимассол, с 216 кв.м…
$614,294
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Квартира 3 комнаты в Строволос, Кипр
Квартира 3 комнаты
Строволос, Кипр
Число комнат 3
Площадь 144 м²
Роскошная квартира в пентхаусе с тремя спальнями на продажу с садом на крыше в Пантеоне - пр…
$679,887
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Комната 3 комнаты в Строволос, Кипр
Комната 3 комнаты
Строволос, Кипр
Число комнат 3
Площадь 145 м²
Полунезависимый дом с тремя спальнями на продажу в Лакатамии - провинции Никосия, площадью 1…
$222,929
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Квартира 2 комнаты в Строволос, Кипр
Квартира 2 комнаты
Строволос, Кипр
Число комнат 2
Площадь 98 м²
Under construction two bedroom luxury apartment for sale in Paralimni - Famagusta province, …
$223,896
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Квартира 3 комнаты в Строволос, Кипр
Квартира 3 комнаты
Строволос, Кипр
Число комнат 3
Площадь 193 м²
Продается трехкомнатная квартира в районе Лакатамии - провинция Никосия, на третьем и послед…
$229,962
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Комната 3 комнаты в Строволос, Кипр
Комната 3 комнаты
Строволос, Кипр
Число комнат 3
Площадь 177 м²
Продается отдельная трехкомнатная квартира в провинции Клерус - Никосия, в тихом тихом новом…
$222,689
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Комната 3 комнаты в Строволос, Кипр
Комната 3 комнаты
Строволос, Кипр
Число комнат 3
Площадь 165 м²
For sale a detached modern three bedroom house in Lakatamia in Sampson area - Nicosia provin…
$273,651
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Квартира 2 комнаты в Строволос, Кипр
Квартира 2 комнаты
Строволос, Кипр
Число комнат 2
Площадь 173 м²
Two bedroom luxury penthouse apartment for sale in Platy Aglantzia - Nicosia district, on th…
$210,207
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Квартира 2 комнаты в Строволос, Кипр
Квартира 2 комнаты
Строволос, Кипр
Число комнат 2
Площадь 106 м²
Роскошная двухкомнатная квартира на продажу в Паралимни - провинция Фамагуста, на 2 этаже жи…
$188,186
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Квартира 3 комнаты в Строволос, Кипр
Квартира 3 комнаты
Строволос, Кипр
Число комнат 3
Площадь 190 м²
For sale under construction three bedroom penthouse apartment with roof garden in Agia Zoni …
$850,840
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