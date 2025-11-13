Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. South Nicosia - Dali Municipality
  4. Жилая
  5. Вилла
  6. Сад

Виллы с садом в South Nicosia Dali Municipality, Кипр

Вилла Удалить
Очистить
1 объект найдено
Вилла в Дали, Кипр
Вилла
Дали, Кипр
Количество спален 4
Площадь 423 м²
Chara Homes 32 — Современная вилла с 4 спальнями в Дали, Никосия Chara Homes 32 — это сов…
$495,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Ассоциация
BitProperty
Языки общения
English, Русский
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в South Nicosia Dali Municipality, Кипр

с террасой
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти