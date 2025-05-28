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Склады в South Nicosia Dali Municipality, Кипр

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16 объектов найдено
Склад 9 000 м² в Дали, Кипр
Склад 9 000 м²
Дали, Кипр
Площадь 9 000 м²
The property is a large industrial unit in Dali area, Nicosia, with easy access to the highw…
$5,99 млн
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Склад 1 500 м² в Нису, Кипр
Склад 1 500 м²
Нису, Кипр
Площадь 1 500 м²
Промышленный склад в промышленной зоне Дали-Нисоу. Он расположен недалеко от всех необходимы…
$1,64 млн
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Склад 900 м² в Нису, Кипр
Склад 900 м²
Нису, Кипр
Площадь 900 м²
Industrial warehouse within the industrial area of Dali-Nisou. It is situated close to all n…
$1,77 млн
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Склад 2 000 м² в Дали, Кипр
Склад 2 000 м²
Дали, Кипр
Площадь 2 000 м²
Under Construction new warehouse in dali area with easy access to the motorway
$2,22 млн
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Склад 10 000 м² в Дали, Кипр
Склад 10 000 м²
Дали, Кипр
Площадь 10 000 м²
This new industrial warehouse is situated in a prime location within Dali area, boasting exc…
$14,17 млн
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Склад 2 390 м² в Нису, Кипр
Склад 2 390 м²
Нису, Кипр
Площадь 2 390 м²
Perfect Cold Storage Warehouse located in Latsia area, Nicosia and enjoys easy access to the…
$6,21 млн
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Склад 7 400 м² в Дали, Кипр
Склад 7 400 м²
Дали, Кипр
Площадь 7 400 м²
New in The market! Warehouse within the industrial area of Dali, Nicosia with easy access t…
$5,78 млн
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Склад 3 270 м² в Потамия, Кипр
Склад 3 270 м²
Потамия, Кипр
Площадь 3 270 м²
A two storeys, high spec, industrial warehouse, located in Panagia, Nicosia.The property con…
$4,49 млн
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Склад 4 600 м² в Дали, Кипр
Склад 4 600 м²
Дали, Кипр
Площадь 4 600 м²
Perfect Warehouse within the industrial area of Dali-Latsia. It is situated close to all ne…
$3,00 млн
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Склад 1 600 м² в Дали, Кипр
Склад 1 600 м²
Дали, Кипр
Площадь 1 600 м²
Used Warehouse within the industrial area of Dali in Nicosia. It is situated close to all n…
$1,12 млн
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Склад 2 390 м² в Пера Хорио, Кипр
Склад 2 390 м²
Пера Хорио, Кипр
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 2 390 м²
A warehouse in the Nisou industrial area, Nicosia. It comprises of the following areas:- Man…
$6,19 млн
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Склад 1 200 м² в Дали, Кипр
Склад 1 200 м²
Дали, Кипр
Площадь 1 200 м²
For Sale warehouse in Dali with easy access to the motorway. 1200sqm Covered Area the 200sq…
$1,53 млн
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Склад 1 863 м² в Дали, Кипр
Склад 1 863 м²
Дали, Кипр
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 863 м²
An industrial warehouse with offices and a shop in Dali, Nicosia. It comprises of the follow…
$2,11 млн
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Склад 1 550 м² в Дали, Кипр
Склад 1 550 м²
Дали, Кипр
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 550 м²
Доля 45,48% промышленного здания в Дали. Доля соответствует двум унифицированным складам. Вн…
$997,441
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Склад 1 600 м² в Дали, Кипр
Склад 1 600 м²
Дали, Кипр
Площадь 1 600 м²
This asset is a 1/2 share of an industrial plot. The share of the plot contains an industria…
$1,12 млн
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Склад 2 130 м² в Пера Хорио, Кипр
Склад 2 130 м²
Пера Хорио, Кипр
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 2 130 м²
A factory located in the industrial area of Pera Chorio/Nisou, Nicosia district. Built in 20…
$1,52 млн
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