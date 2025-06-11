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Инвестиционная недвижимость в South Nicosia Dali Municipality, Кипр

Dali
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4 объекта найдено
Инвестиционная 254 м² в Дали, Кипр
Инвестиционная 254 м²
Дали, Кипр
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 254 м²
Three apartments on the first floor in Dali, Nicosia.It consists of two three-bedroom apartm…
$413,444
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Инвестиционная 740 м² в Дали, Кипр
Инвестиционная 740 м²
Дали, Кипр
Количество спален 5
Площадь 740 м²
Two pairs of semi-detached incomplete three-bedroom houses in Dali, Nicosia.Each house has a…
$679,556
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Инвестиционная 340 м² в Дали, Кипр
Инвестиционная 340 м²
Дали, Кипр
Площадь 340 м²
Commercial building in Dali Municipality close to all amenities and services. It enjoys exce…
$681,139
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Инвестиционная 702 м² в Дали, Кипр
Инвестиционная 702 м²
Дали, Кипр
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 702 м²
Three incomplete houses and an under division plot in Dali, Nicosia.The houses have an inter…
$765,214
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Типы недвижимости в South Nicosia Dali Municipality

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