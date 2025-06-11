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Коммерческая недвижимость в South Nicosia Dali Municipality, Кипр

Dali
18
Nisou
5
23 объекта найдено
Склад 900 м² в Дали, Кипр
Склад 900 м²
Дали, Кипр
Площадь 900 м²
Industrial warehouse on large field located in Dali, Nicosia district. It enjoys excellent a…
$599,608
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Склад 900 м² в Нису, Кипр
Склад 900 м²
Нису, Кипр
Площадь 900 м²
Industrial warehouse within the industrial area of Dali-Nisou. It is situated close to all n…
$1,77 млн
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Склад 2 000 м² в Дали, Кипр
Склад 2 000 м²
Дали, Кипр
Площадь 2 000 м²
Under Construction new warehouse in dali area with easy access to the motorway
$2,22 млн
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Инвестиционная 254 м² в Дали, Кипр
Инвестиционная 254 м²
Дали, Кипр
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 254 м²
Three apartments on the first floor in Dali, Nicosia.It consists of two three-bedroom apartm…
$413,444
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Инвестиционная 740 м² в Дали, Кипр
Инвестиционная 740 м²
Дали, Кипр
Количество спален 5
Площадь 740 м²
Two pairs of semi-detached incomplete three-bedroom houses in Dali, Nicosia.Each house has a…
$679,556
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Склад 7 400 м² в Дали, Кипр
Склад 7 400 м²
Дали, Кипр
Площадь 7 400 м²
New in The market! Warehouse within the industrial area of Dali, Nicosia with easy access t…
$5,78 млн
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Офис 700 м² в Дали, Кипр
Офис 700 м²
Дали, Кипр
Площадь 700 м²
A nice building office located in dali area with easy access to the high way. It comes full…
Цена по запросу
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Склад 1 550 м² в Дали, Кипр
Склад 1 550 м²
Дали, Кипр
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 550 м²
Доля 45,48% промышленного здания в Дали. Доля соответствует двум унифицированным складам. Вн…
$1,01 млн
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Склад 1 863 м² в Дали, Кипр
Склад 1 863 м²
Дали, Кипр
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 863 м²
An industrial warehouse with offices and a shop in Dali, Nicosia. It comprises of the follow…
$2,22 млн
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Склад 9 000 м² в Дали, Кипр
Склад 9 000 м²
Дали, Кипр
Площадь 9 000 м²
The property is a large industrial unit in Dali area, Nicosia, with easy access to the highw…
$5,99 млн
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Склад 2 390 м² в Nisou, Кипр
Склад 2 390 м²
Nisou, Кипр
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 2 390 м²
A warehouse in the Nisou industrial area, Nicosia. It comprises of the following areas:- Man…
$6,51 млн
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Производство 523 м² в Dali, Кипр
Производство 523 м²
Dali, Кипр
Площадь 523 м²
Актив относится к двухэтажному коммерческому складу, который в настоящее время сдается в аре…
$637,443
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Склад 2 390 м² в Нису, Кипр
Склад 2 390 м²
Нису, Кипр
Площадь 2 390 м²
Perfect Cold Storage Warehouse located in Latsia area, Nicosia and enjoys easy access to the…
$6,21 млн
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Склад 2 130 м² в Nisou, Кипр
Склад 2 130 м²
Nisou, Кипр
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 2 130 м²
A factory located in the industrial area of Pera Chorio/Nisou, Nicosia district. Built in 20…
$1,60 млн
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Инвестиционная 340 м² в Дали, Кипр
Инвестиционная 340 м²
Дали, Кипр
Площадь 340 м²
Commercial building in Dali Municipality close to all amenities and services. It enjoys exce…
$681,139
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Коммерческое помещение 523 м² в Дали, Кипр
Коммерческое помещение 523 м²
Дали, Кипр
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 523 м²
A two storey commercial warehouse currently rented and operated as a recording studio, is lo…
$639,582
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Склад 1 600 м² в Дали, Кипр
Склад 1 600 м²
Дали, Кипр
Площадь 1 600 м²
This asset is a 1/2 share of an industrial plot. The share of the plot contains an industria…
$1,12 млн
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Склад 1 200 м² в Дали, Кипр
Склад 1 200 м²
Дали, Кипр
Площадь 1 200 м²
For Sale warehouse in Dali with easy access to the motorway. 1200sqm Covered Area the 200sq…
$1,53 млн
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Склад 1 500 м² в Нису, Кипр
Склад 1 500 м²
Нису, Кипр
Площадь 1 500 м²
Промышленный склад в промышленной зоне Дали-Нисоу. Он расположен недалеко от всех необходимы…
$1,64 млн
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Склад 4 600 м² в Дали, Кипр
Склад 4 600 м²
Дали, Кипр
Площадь 4 600 м²
Perfect Warehouse within the industrial area of Dali-Latsia. It is situated close to all ne…
$3,00 млн
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Инвестиционная 702 м² в Дали, Кипр
Инвестиционная 702 м²
Дали, Кипр
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 702 м²
Three incomplete houses and an under division plot in Dali, Nicosia.The houses have an inter…
$765,214
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Склад 10 000 м² в Дали, Кипр
Склад 10 000 м²
Дали, Кипр
Площадь 10 000 м²
This new industrial warehouse is situated in a prime location within Dali area, boasting exc…
$14,17 млн
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Склад 1 600 м² в Дали, Кипр
Склад 1 600 м²
Дали, Кипр
Площадь 1 600 м²
Used Warehouse within the industrial area of Dali in Nicosia. It is situated close to all n…
$1,12 млн
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Типы недвижимости в South Nicosia Dali Municipality

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