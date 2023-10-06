ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Пентхаус
Дом
Замок
Бунгало
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Кипр
Жилая
Комнаты
Количество комнат возле озера на Кипре
Кипр
50
Лимасол
12
Никосия
10
Строволос
7
Лимасол
5
Dali
4
Комната
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с водоснабжением, с парком
Орунта, Кипр
2
101 м²
For sale under construction two bedroom apartment in Livadia - Larnaka province, on the firs…
€254,756
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с бассейном, с видом на горы, с furnishings
Кантоу, Кипр
4
2
184 м²
1
Продается 2-этажная вилла площадью 184 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
€369,656
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Ayia Thekla, Кипр
4
3
179 м²
Эта уникальная и эксклюзивная вилла с 4 спальнями расположена в Айя-Напе, прямо на пляже с б…
€3,50 млн
Рекомендовать
Дом 3 спальни
Сообщество Мандрия, Кипр
3
142 м²
Деревня Зефирос 3 нет. 12, это современный двухквартирный дом с 3 спальнями на продажу, в ок…
€315,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Продроми, Кипр
4
553 м²
1
Продается 1-этажная вилла площадью 553 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
€1,89 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с furnishings
Пафос, Кипр
3
2
99 м²
1/1
Продается квартира площадью 99 кв.м В Пафосе. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
€298,063
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Ларнака, Кипр
1
1
55 м²
Современный комплекс смешанного использования расположен в самом центре города Ларнака, в ра…
€305,067
Рекомендовать
Дом 3 спальни с видом на море, с бассейном
Пафос, Кипр
3
314 м²
Продается 1-этажная вилла площадью 314 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€1,03 млн
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с садом, с кладовой
Орунта, Кипр
2
123 м²
Продается двухкомнатная квартира в Строволосе - провинция Никосия, с 76 кв.м. крытое внутрен…
€161,166
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
3
2
103 м²
1/1
Продается квартира площадью 103 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на втором этаже и сос…
€653,854
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с кладовой, с крытой парковкой
Строволос, Кипр
2
108 м²
Продается квартира в пентхаусе с двумя спальнями в Като Полемидия - провинция Лимассол, площ…
€198,143
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Karavas, Турецкая Республика Северного Кипра
3
2
229 м²
€267,977
Рекомендовать
Параметры недвижимости на Кипре
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL