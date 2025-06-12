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Инвестиционная недвижимость в Протарасе, Кипр

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1 объект найдено
Инвестиционная 5 230 м² в Паралимни, Кипр
Инвестиционная 5 230 м²
Паралимни, Кипр
Площадь 5 230 м²
Этот проект является потрясающей новой застройкой, расположенной недалеко от центра туристич…
$17,13 млн
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