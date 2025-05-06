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Квартиры с садом в Протарасе, Кипр

двухкомнатные
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трехкомнатные
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четырехкомнатные
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7 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Паралимни, Кипр
Квартира 2 комнаты
Паралимни, Кипр
Число комнат 2
Площадь 97 м²
Two bedroom penthouse apartment with roof garden under construction for sale in Kolossi - Li…
$195,193
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Квартира 2 комнаты в Паралимни, Кипр
Квартира 2 комнаты
Паралимни, Кипр
Число комнат 2
Площадь 98 м²
Two bedroom penthouse apartment with roof garden under construction for sale in Kolossi - Li…
$195,193
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Квартира 3 комнаты в Паралимни, Кипр
Квартира 3 комнаты
Паралимни, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 86 м²
Количество этажей 2
Новая резиденция с садом и бассейном недалеко от пляжа, Протарас, Кипр Предлагаются совреме…
$283,410
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Квартира 4 комнаты в Паралимни, Кипр
Квартира 4 комнаты
Паралимни, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 132 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл с бассейнами и панорамным видом, Протарас, Кипр Предлагаются красивые в…
$623,713
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Квартира 2 комнаты в Паралимни, Кипр
Квартира 2 комнаты
Паралимни, Кипр
Число комнат 2
Площадь 90 м²
Продается двухкомнатная квартира в Агиос Афанасиос - провинция Лимассол, с 80 т.м. крытые ин…
$209,965
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Квартира 4 комнаты в Паралимни, Кипр
Квартира 4 комнаты
Паралимни, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 147 м²
Количество этажей 2
Комплекс вилл с бассейнами недалеко от пляжей и гавани, Пернера, Кипр Предлагаются виллы с …
$798,792
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Квартира 4 комнаты в Паралимни, Кипр
Квартира 4 комнаты
Паралимни, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 144 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл с бассейнами, садами и живописными видами в 800 метрах от пляжа, Протара…
$506,767
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