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Дома с бассейном в Полисе, Кипр

виллы
3
3 объекта найдено
Вилла в Полис, Кипр
Вилла
Полис, Кипр
Площадь 541 м²
Современные резиденции представляют собой идеальное сочетание, уединения и уникального распо…
$1,91 млн
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Вилла в Полис, Кипр
Вилла
Полис, Кипр
Площадь 147 м²
Красивый прибрежный загородный комплекс, который предлагает идеальную недвижимость для прода…
$510,376
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Агентство
Hayat
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Вилла в Полис, Кипр
Вилла
Полис, Кипр
Площадь 160 м²
Современная вилла в живописной местности Полис, расположенной на побережье Кипра. Основные х…
$522,774
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Агентство
Hayat
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