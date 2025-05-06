Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Polemidia Municipality
  4. Жилая
  5. Вилла

Виллы в Polemidia Municipality, Кипр

Вилла Удалить
Очистить
1 объект найдено
Вилла в Като Полемидия, Кипр
Вилла
Като Полемидия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 208 м²
Эта потрясающая недвижимость предлагает красивый сад, который идеально подходит для отдыха и…
$843,524
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Polemidia Municipality, Кипр

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти