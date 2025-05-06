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Квартиры-студии в Polemidia Municipality, Кипр

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1 объект найдено
Студия в Като Полемидия, Кипр
Студия
Като Полемидия, Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 2/5
Откройте для себя эту резиденцию, изысканную новую недвижимость, расположенную в востребован…
$152,853
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Параметры недвижимости в Polemidia Municipality, Кипр

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