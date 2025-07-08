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Долгосрочная аренда студий в Polemidia Municipality, Кипр

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1 объект найдено
Студия 1 спальня в Като Полемидия, Кипр
Студия 1 спальня
Като Полемидия, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Расположенная в здании с отдельным входом, эта уютная студия расположена в Като Полемидия с …
$1,119
в месяц
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