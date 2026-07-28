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Долгосрочная аренда офисов с видом на горы в Polemidia Municipality, Кипр

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1 объект найдено
Офис 80 м² в Като Полемидия, Кипр
Офис 80 м²
Като Полемидия, Кипр
Площадь 80 м²
Это современное офисное помещение, доступное для аренды, расположено на первом этаже благоус…
$1,594
в месяц
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