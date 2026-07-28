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Долгосрочная аренда коммерческой недвижимости с садом в Polemidia Municipality, Кипр

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офисы
9
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1 объект найдено
Коммерческое помещение 5 840 м² в Като Полемидия, Кипр
Коммерческое помещение 5 840 м²
Като Полемидия, Кипр
Площадь 5 840 м²
Это выдающееся коммерческое здание является редкой находкой в Лимассоле, которая может вмест…
$172,106
в месяц
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Параметры недвижимости в Polemidia Municipality, Кипр

с видом на горы
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