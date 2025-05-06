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Пентхаусы в Polemidia Municipality, Кипр

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10 объектов найдено
Пентхаус в Като Полемидия, Кипр
Пентхаус
Като Полемидия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 100 м²
Этаж 3/3
Расположенный в оживленном центре города Лимассол, проект предлагает сочетание современной р…
$537,817
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Пентхаус в Като Полемидия, Кипр
Пентхаус
Като Полемидия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 115 м²
Этаж 3
Четыре этажных блока состоят из двенадцати роскошных апартаментов, по три на каждом этаже. …
$713,315
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Пентхаус в Като Полемидия, Кипр
Пентхаус
Като Полемидия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 3/3
Добро пожаловать в наш уникальный жилой дом в оживленном районе Полемидия в Лимассоле. С его…
$441,576
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Пентхаус в Като Полемидия, Кипр
Пентхаус
Като Полемидия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Этаж 3/3
Этот проект расположен в центральной области в Като Полемидия, Лимассол, в непосредственной …
$379,303
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Пентхаус в Като Полемидия, Кипр
Пентхаус
Като Полемидия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Этаж 3
Этот проект предлагает исключительные жилые помещения, которые идеально сочетают роскошь, ко…
$645,380
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Пентхаус в Като Полемидия, Кипр
Пентхаус
Като Полемидия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Этаж 3/3
Апартаменты расположены в районе Полемидия города Лимассола, с хорошо развитой транспортной …
$707,654
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Пентхаус в Като Полемидия, Кипр
Пентхаус
Като Полемидия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Этаж 3
Этот проект предлагает исключительные жилые помещения, которые идеально сочетают роскошь, ко…
$611,413
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Пентхаус в Като Полемидия, Кипр
Пентхаус
Като Полемидия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
Этаж 3/3
Эксклюзивное жилое здание, расположенное в быстро развивающемся районе Като Полемидия, Лимас…
$435,915
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Пентхаус в Като Полемидия, Кипр
Пентхаус
Като Полемидия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Этаж 3/3
Добро пожаловать в наш уникальный жилой дом в оживленном районе Полемидия в Лимассоле. С его…
$418,931
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Пентхаус в Като Полемидия, Кипр
Пентхаус
Като Полемидия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Этаж 5/5
Четыре роскошных комплекса зданий, каждый из которых состоит из 9 квартир. Комплекс располож…
$622,736
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Параметры недвижимости в Polemidia Municipality, Кипр

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