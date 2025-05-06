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Дома в Polemidia Municipality, Кипр

13 объектов найдено
Дом 4 спальни в Като Полемидия, Кипр
Дом 4 спальни
Като Полемидия, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 310 м²
Мезонет с 4 спальнями на продажу в Като Полемидия, Лимассол. Основные характеристики Крытая…
$643,627
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Дом 7 спален в Като Полемидия, Кипр
Дом 7 спален
Като Полемидия, Кипр
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
A beautiful 7-bedroom house for sale located in a quiet residential area and surrounded by a…
$760,025
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Дом 4 спальни в Като Полемидия, Кипр
Дом 4 спальни
Като Полемидия, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
A lovely completed detached 4 bedroom house with swimming pool and garden. Build up in a who…
$762,018
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Дом 4 спальни в Като Полемидия, Кипр
Дом 4 спальни
Като Полемидия, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 213 м²
Современный дом с 4 спальнями в районе Като Полемидия, Лимассол. Основные характеристики Эл…
$522,017
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Дом 3 спальни в Като Полемидия, Кипр
Дом 3 спальни
Като Полемидия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Очаровательный дом с тремя спальнями в Като Полемидия ждет, расположенный в спокойном районе…
$543,478
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Дом 4 спальни в Като Полемидия, Кипр
Дом 4 спальни
Като Полемидия, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 700 м²
Luxury four bedroom villa, south facing, with panoramic sea, salt lake and city views locate…
$10,81 млн
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Дом 5 спален в Като Полемидия, Кипр
Дом 5 спален
Като Полемидия, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 430 м²
House located in Polemidia area, LimassolCovered area of the house is 430 m2, plot is 1305 m…
$1,57 млн
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Дом 4 спальни в Като Полемидия, Кипр
Дом 4 спальни
Като Полемидия, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
For sale house in Kato Polemidia 300sqm in a plot of 2372. It consists of 4 bedrooms (ensuit…
$1,08 млн
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Дом 3 спальни в Като Полемидия, Кипр
Дом 3 спальни
Като Полемидия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Хорошо ухоженный и полностью меблированный 3-комнатный отдельно стоящий дом доступен для про…
$543,478
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Дом 2 спальни в Като Полемидия, Кипр
Дом 2 спальни
Като Полемидия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Отдельный дом с 2 спальнями в районе Като Полемидия, Лимассол. Основные характеристики Крыт…
$263,829
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Дом 2 спальни в Като Полемидия, Кипр
Дом 2 спальни
Като Полемидия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
The project consists of two three-storey buildings and detached house, with the two building…
$430,114
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Дом 4 спальни в Като Полемидия, Кипр
Дом 4 спальни
Като Полемидия, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Просторный и современный отдельно стоящий дом расположен на двух уровнях, в удобном и хорошо…
$509,511
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Вилла в Като Полемидия, Кипр
Вилла
Като Полемидия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 208 м²
Эта потрясающая недвижимость предлагает красивый сад, который идеально подходит для отдыха и…
$843,524
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Параметры недвижимости в Polemidia Municipality, Кипр

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