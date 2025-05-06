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Магазины в Polemidia Municipality, Кипр

коммерческая недвижимость
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2 объекта найдено
Магазин в Като Полемидия, Кипр
Магазин
Като Полемидия, Кипр
Новый проект в Лимассоле, который находится в стадии строительства. Проект расположен в Като…
$735,960
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Магазин 273 м² в Като Полемидия, Кипр
Магазин 273 м²
Като Полемидия, Кипр
Площадь 273 м²
New project in Limassol.  The project is located in Kato Polemidia close to a wide range of …
$705,738
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