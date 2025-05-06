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Офисы в Polemidia Municipality, Кипр

коммерческая недвижимость
31
инвестиционная недвижимость
8
9 объектов найдено
Офис 167 м² в Като Полемидия, Кипр
Офис 167 м²
Като Полемидия, Кипр
Площадь 167 м²
Этаж 3/5
Повысьте свой бизнес с первоклассными коммерческими помещениями, доступными для аренды, расп…
$1,03 млн
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Офис 650 м² в Като Полемидия, Кипр
Офис 650 м²
Като Полемидия, Кипр
Площадь 650 м²
Office building located in the heart of the most fast developing area in Limassol, the west …
$2,71 млн
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Офис в Като Полемидия, Кипр
Офис
Като Полемидия, Кипр
Это знаковый бизнес-центр, расположенный в одном из основных коммерческих центров Лимассола.…
$7,64 млн
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Офис 189 м² в Като Полемидия, Кипр
Офис 189 м²
Като Полемидия, Кипр
Площадь 189 м²
Этаж 1
Откройте для себя непревзойденную роскошь в центре города Лимассола. Увеличьте свое присутст…
$1,59 млн
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Офис в Като Полемидия, Кипр
Офис
Като Полемидия, Кипр
Кол-во ванных комнат 8
Этаж 3
1-й этаж с цокольным этажом (атриумом) общей площадью 260 м2. 2-й этаж общей площадью 236м2.…
$5,32 млн
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Офис 221 м² в Като Полемидия, Кипр
Офис 221 м²
Като Полемидия, Кипр
Площадь 221 м²
Этаж 1/5
Повысьте свой бизнес с первоклассными коммерческими помещениями, доступными для аренды, расп…
$1,02 млн
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Офис 231 м² в Като Полемидия, Кипр
Офис 231 м²
Като Полемидия, Кипр
Площадь 231 м²
Этаж 4/5
Повысьте свой бизнес с первоклассными коммерческими помещениями, доступными для аренды, расп…
$1,12 млн
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Офис 113 м² в Като Полемидия, Кипр
Офис 113 м²
Като Полемидия, Кипр
Площадь 113 м²
Этаж 2/5
Повысьте свой бизнес с первоклассными коммерческими помещениями, доступными для аренды, расп…
$550,045
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Офис 828 м² в Като Полемидия, Кипр
Офис 828 м²
Като Полемидия, Кипр
Площадь 828 м²
Этаж 6
Этот проект является знаковым бизнес-центром, расположенным в одном из основных коммерческих…
$6,23 млн
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