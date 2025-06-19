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Инвестиционная недвижимость в Polemidia Municipality, Кипр

коммерческая недвижимость
39
офисы
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Инвестиционная Удалить
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11 объектов найдено
Инвестиционная 270 м² в Като Полемидия, Кипр
Инвестиционная 270 м²
Като Полемидия, Кипр
Площадь 270 м²
Смешанное здание для продажи в Като Полемидия - главная инвестиционная возможность Расположе…
$551,630
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Инвестиционная 455 м² в Като Полемидия, Кипр
Инвестиционная 455 м²
Като Полемидия, Кипр
Количество спален 15
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 455 м²
Этот предстоящий жилой комплекс состоит из трехэтажного здания с шестью высококлассными квар…
$2,28 млн
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Инвестиционная 4 901 м² в Pano Polemidia Community, Кипр
Инвестиционная 4 901 м²
Pano Polemidia Community, Кипр
Площадь 4 901 м²
Новый бизнес-центр в Лимассоле. Отличное место. 107 парковочных мест. 4 этажа с террасой на …
$14,85 млн
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Инвестиционная 847 м² в Като Полемидия, Кипр
Инвестиционная 847 м²
Като Полемидия, Кипр
Количество спален 15
Площадь 847 м²
Расположенный на участке площадью 585 м2 в Агиос Николаос, Лимассол, недвижимость находится …
$3,20 млн
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Инвестиционная 2 427 м² в Като Полемидия, Кипр
Инвестиционная 2 427 м²
Като Полемидия, Кипр
Площадь 2 427 м²
This is an esteemed business hub nestled in the core of Limassol's bustling commercial preci…
$14,17 млн
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Инвестиционная 1 000 м² в Като Полемидия, Кипр
Инвестиционная 1 000 м²
Като Полемидия, Кипр
Площадь 1 000 м²
В районе Святого Николая, прямо в центре быстро растущего, динамичного и космополитического …
$9,77 млн
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Инвестиционная 1 530 м² в Като Полемидия, Кипр
Инвестиционная 1 530 м²
Като Полемидия, Кипр
Площадь 1 530 м²
Здание предлагает широкие парковочные места для посетителей на первом этаже, а также защищен…
$5,14 млн
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Инвестиционная 280 м² в Като Полемидия, Кипр
Инвестиционная 280 м²
Като Полемидия, Кипр
Площадь 280 м²
Роскошный офис в тихом районе Агиос Николаос - центр города - рядом со всеми удобствами. Опи…
$1,09 млн
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Инвестиционная 1 110 м² в Като Полемидия, Кипр
Инвестиционная 1 110 м²
Като Полемидия, Кипр
Количество спален 24
Площадь 1 110 м²
Новый проект в районе Като Полемидия в Лимассоле. Это один из самых желанных жилых районов Л…
$3,43 млн
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Инвестиционная 320 м² в Като Полемидия, Кипр
Инвестиционная 320 м²
Като Полемидия, Кипр
Площадь 320 м²
Недавно отремонтированный офис расположен в самом сердце Лимассола и очень близко к набережн…
$1,71 млн
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Инвестиционная 1 453 м² в Като Полемидия, Кипр
Инвестиционная 1 453 м²
Като Полемидия, Кипр
Количество спален 24
Кол-во ванных комнат 24
Площадь 1 453 м²
Новый проект в районе Като Полемидия в Лимассоле. Это современное, архитектурно потрясающее …
$4,23 млн
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