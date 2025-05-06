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Коммерческая недвижимость в Polemidia Municipality, Кипр

Pano Polemidia Community
3
31 объект найдено
Коммерческое помещение в Като Полемидия, Кипр
Коммерческое помещение
Като Полемидия, Кипр
Современная жизнь - внеплановые квартиры в бутике Этот современный жилой дом состоит всего и…
$2,26 млн
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Коммерческое помещение 1 300 м² в Като Полемидия, Кипр
Коммерческое помещение 1 300 м²
Като Полемидия, Кипр
Площадь 1 300 м²
Mix-use 4 storey buidling situated in a commercial road at a distance of 600 meters from Tro…
$2,71 млн
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Офис 167 м² в Като Полемидия, Кипр
Офис 167 м²
Като Полемидия, Кипр
Площадь 167 м²
Этаж 3/5
Повысьте свой бизнес с первоклассными коммерческими помещениями, доступными для аренды, расп…
$1,03 млн
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Офис 650 м² в Като Полемидия, Кипр
Офис 650 м²
Като Полемидия, Кипр
Площадь 650 м²
Office building located in the heart of the most fast developing area in Limassol, the west …
$2,71 млн
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Коммерческое помещение 1 000 м² в Като Полемидия, Кипр
Коммерческое помещение 1 000 м²
Като Полемидия, Кипр
Площадь 1 000 м²
Расположенный в самом желанном секторе города, этот участок гарантирует постоянный поток пеш…
$4,55 млн
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Инвестиционная 180 м² в Като Полемидия, Кипр
Инвестиционная 180 м²
Като Полемидия, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
A land and 2 properties at a fantastic place closed to Limassol Casino, MYMALL and port. For…
$271,438
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Офис в Като Полемидия, Кипр
Офис
Като Полемидия, Кипр
Это знаковый бизнес-центр, расположенный в одном из основных коммерческих центров Лимассола.…
$7,64 млн
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Магазин в Като Полемидия, Кипр
Магазин
Като Полемидия, Кипр
Новый проект в Лимассоле, который находится в стадии строительства. Проект расположен в Като…
$735,960
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Коммерческое помещение 849 м² в Като Полемидия, Кипр
Коммерческое помещение 849 м²
Като Полемидия, Кипр
Площадь 849 м²
Коммерческое здание в Лимассоле. Это 3-этажное здание. Площадь участка 502 кв. м., крытая пл…
$5,43 млн
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Инвестиционная 353 м² в Като Полемидия, Кипр
Инвестиционная 353 м²
Като Полемидия, Кипр
Площадь 353 м²
Совершенно новые готовые современные офисы с прекрасным видом, легкий доступ, в пешей доступ…
$2,04 млн
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Коммерческое помещение 700 м² в Като Полемидия, Кипр
Коммерческое помещение 700 м²
Като Полемидия, Кипр
Площадь 700 м²
Расположенное в самом центре города Лимассол, это коммерческое здание теперь доступно для пр…
$2,05 млн
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Инвестиционная 4 901 м² в Pano Polemidia Community, Кипр
Инвестиционная 4 901 м²
Pano Polemidia Community, Кипр
Площадь 4 901 м²
Новый бизнес -центр в Лимассоле. Отличное расположение. 107 парковочных мест. 4 этажа с терр…
$13,67 млн
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Инвестиционная 472 м² в Като Полемидия, Кипр
Инвестиционная 472 м²
Като Полемидия, Кипр
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 472 м²
A residential building in Omonoias, Limassol.   The plot has a total area 335 sqm and the to…
$629,735
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Коммерческое помещение в Като Полемидия, Кипр
Коммерческое помещение
Като Полемидия, Кипр
Количество этажей 3
Премиальная жилая застройка в очень востребованном районе Архангелос Михайл, Лимассол. Это с…
$4,19 млн
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Коммерческое помещение 286 м² в Като Полемидия, Кипр
Коммерческое помещение 286 м²
Като Полемидия, Кипр
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 286 м²
The property consists of 2 stores on the ground floor of a total area of 164 m2 with a mezza…
$705,738
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Инвестиционная 1 530 м² в Като Полемидия, Кипр
Инвестиционная 1 530 м²
Като Полемидия, Кипр
Площадь 1 530 м²
The building offers ample visitor parking spaces on the ground floor, in addition to secured…
$4,89 млн
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Коммерческое помещение 1 236 м² в Като Полемидия, Кипр
Коммерческое помещение 1 236 м²
Като Полемидия, Кипр
Кол-во ванных комнат 12
Площадь 1 236 м²
This business centre is located in one of Limassol’s main commercial street in Kato Polemidi…
$5,95 млн
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Коммерческое помещение 497 м² в Pano Polemidia Community, Кипр
Коммерческое помещение 497 м²
Pano Polemidia Community, Кипр
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 497 м²
Lovely building in the suburban area of Pano Polemidia with easy access to the main road and…
$868,600
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Инвестиционная 2 427 м² в Като Полемидия, Кипр
Инвестиционная 2 427 м²
Като Полемидия, Кипр
Площадь 2 427 м²
This is an esteemed business hub nestled in the core of Limassol's bustling commercial preci…
$14,17 млн
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Магазин 273 м² в Като Полемидия, Кипр
Магазин 273 м²
Като Полемидия, Кипр
Площадь 273 м²
New project in Limassol.  The project is located in Kato Polemidia close to a wide range of …
$705,738
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Офис 189 м² в Като Полемидия, Кипр
Офис 189 м²
Като Полемидия, Кипр
Площадь 189 м²
Этаж 1
Откройте для себя непревзойденную роскошь в центре города Лимассола. Увеличьте свое присутст…
$1,59 млн
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Коммерческое помещение в Като Полемидия, Кипр
Коммерческое помещение
Като Полемидия, Кипр
Этаж 4
Расположенное в самом сердце оживленного коммерческого района Като Полемидия в Лимассоле, эт…
$4,76 млн
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Офис в Като Полемидия, Кипр
Офис
Като Полемидия, Кипр
Кол-во ванных комнат 8
Этаж 3
1-й этаж с цокольным этажом (атриумом) общей площадью 260 м2. 2-й этаж общей площадью 236м2.…
$5,32 млн
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Офис 221 м² в Като Полемидия, Кипр
Офис 221 м²
Като Полемидия, Кипр
Площадь 221 м²
Этаж 1/5
Повысьте свой бизнес с первоклассными коммерческими помещениями, доступными для аренды, расп…
$1,02 млн
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Офис 231 м² в Като Полемидия, Кипр
Офис 231 м²
Като Полемидия, Кипр
Площадь 231 м²
Этаж 4/5
Повысьте свой бизнес с первоклассными коммерческими помещениями, доступными для аренды, расп…
$1,12 млн
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Инвестиционная 1 453 м² в Като Полемидия, Кипр
Инвестиционная 1 453 м²
Като Полемидия, Кипр
Количество спален 24
Кол-во ванных комнат 24
Площадь 1 453 м²
Новый проект в районе Като Полемидия в Лимассоле. Это современное, архитектурно потрясающее …
$4,01 млн
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Коммерческое помещение 1 800 м² в Като Полемидия, Кипр
Коммерческое помещение 1 800 м²
Като Полемидия, Кипр
Площадь 1 800 м²
Совершенно новый современный Hi-Tech. Офисное здание с панорамным видом! Расположено на глав…
$11,51 млн
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Коммерческое помещение 3 645 м² в Pano Polemidia Community, Кипр
Коммерческое помещение 3 645 м²
Pano Polemidia Community, Кипр
Площадь 3 645 м²
Количество этажей 4
Расположен на главной дороге Тродос в Пано Полемидия. Это здание уникально, так как здесь бо…
$14,72 млн
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Офис 113 м² в Като Полемидия, Кипр
Офис 113 м²
Като Полемидия, Кипр
Площадь 113 м²
Этаж 2/5
Повысьте свой бизнес с первоклассными коммерческими помещениями, доступными для аренды, расп…
$550,045
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Инвестиционная 1 110 м² в Като Полемидия, Кипр
Инвестиционная 1 110 м²
Като Полемидия, Кипр
Количество спален 24
Площадь 1 110 м²
Новый проект в районе Като Полемидия в Лимассоле. Это один из самых желанных жилых районов Л…
$3,25 млн
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Типы недвижимости в Polemidia Municipality

офисы
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