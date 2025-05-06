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Квартиры с террасой в Polemidia Municipality, Кипр

Pano Polemidia Community
7
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4 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Като Полемидия, Кипр
Квартира 3 комнаты
Като Полемидия, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 80 м²
Количество этажей 3
Резиденция с парковкой в престижном районе Лимассола, Кипр Предлагаются квартиры с парковоч…
$290,174
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Квартира 2 комнаты в Пано Полемидия, Кипр
Квартира 2 комнаты
Пано Полемидия, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 81 м²
Количество этажей 4
Современная резиденция с бассейном в живописном районе, Лимассол, Кипр Предлагаются виллы, …
$227,822
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Квартира 3 комнаты в Като Полемидия, Кипр
Квартира 3 комнаты
Като Полемидия, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 75 м²
Количество этажей 5
Новая резиденция рядом с центром Лимассола, Като Полемидия, Кипр Предлагаются апартаменты с…
$282,566
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Квартира 3 комнаты в Като Полемидия, Кипр
Квартира 3 комнаты
Като Полемидия, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 76 м²
Количество этажей 3
Новая элитная резиденция рядом с центром города, Като Полемидия, Кипр Предлагаются апартаме…
$273,928
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Типы недвижимости в Polemidia Municipality

пентхаусы
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Polemidia Municipality, Кипр

с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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