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Квартиры с бассейном в Polemidia Municipality, Кипр

Pano Polemidia Community
7
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2 объекта найдено
Квартира 3 спальни в Като Полемидия, Кипр
Квартира 3 спальни
Като Полемидия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 184 м²
Introducing, a premium and affluent boutique property with warm touches and well-considered …
$531,833
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Квартира 4 спальни в Като Полемидия, Кипр
Квартира 4 спальни
Като Полемидия, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 302 м²
Introducing a premium and affluent boutique property with warm touches and well-considered d…
$852,241
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Типы недвижимости в Polemidia Municipality

пентхаусы
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Polemidia Municipality, Кипр

с террасой
с видом на море
Недорогая
Элитная
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