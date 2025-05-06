Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Polemidia Municipality
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Вид на море

Квартиры с видом на море в Polemidia Municipality, Кипр

Pano Polemidia Community
7
Квартира Удалить
Очистить
3 объекта найдено
Квартира 3 спальни в Като Полемидия, Кипр
Квартира 3 спальни
Като Полемидия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 184 м²
Introducing, a premium and affluent boutique property with warm touches and well-considered …
$531,833
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Пано Полемидия, Кипр
Квартира 2 комнаты
Пано Полемидия, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 81 м²
Количество этажей 4
Современная резиденция с бассейном в живописном районе, Лимассол, Кипр Предлагаются виллы, …
$227,822
Оставить заявку
Квартира 4 спальни в Като Полемидия, Кипр
Квартира 4 спальни
Като Полемидия, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 302 м²
Introducing a premium and affluent boutique property with warm touches and well-considered d…
$852,241
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Типы недвижимости в Polemidia Municipality

пентхаусы
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Polemidia Municipality, Кипр

с террасой
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти