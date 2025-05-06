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Квартиры в Polemidia Municipality, Кипр

Pano Polemidia Community
7
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256 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Като Полемидия, Кипр
Квартира 2 спальни
Като Полемидия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Этаж 1
Этот проект предлагает исключительные жилые помещения, которые идеально сочетают роскошь, ко…
$458,560
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Квартира 1 спальня в Като Полемидия, Кипр
Квартира 1 спальня
Като Полемидия, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 3/3
Этот проект расположен в Моноволикосе, районе Като Полемидия, в Лимассоле, в непосредственно…
$300,045
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Квартира 2 спальни в Като Полемидия, Кипр
Квартира 2 спальни
Като Полемидия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Этаж 1/3
Современная жизнь в Като Полемидия, Лимассол Представляя новые резиденции, современный жилой…
$300,045
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Квартира 2 спальни в Като Полемидия, Кипр
Квартира 2 спальни
Като Полемидия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 114 м²
Современный проект в районе Като Полемидия, Лимассол. Роскошный блок апартаментов, состоящий…
$327,633
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Квартира 2 спальни в Като Полемидия, Кипр
Квартира 2 спальни
Като Полемидия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Новая 2-комнатная 2-комнатная квартира, расположенная на 2-м этаже небольшого жилого дома в …
$339,110
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Квартира 3 комнаты в Като Полемидия, Кипр
Квартира 3 комнаты
Като Полемидия, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 128 м²
Located in the desirable neighborhood of Kato Polemidia, this luxurious residential developm…
$355,402
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Квартира 1 спальня в Като Полемидия, Кипр
Квартира 1 спальня
Като Полемидия, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Современный проект, расположенный в районе Като Полемидия, Лимассол. Расположен недалеко от …
$244,280
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Квартира 2 спальни в Като Полемидия, Кипр
Квартира 2 спальни
Като Полемидия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
A 2-bedroom apartment in kato Polemidia, Limassol district. Close to many amenities such as …
$244,294
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Квартира 1 спальня в Като Полемидия, Кипр
Квартира 1 спальня
Като Полемидия, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 5/5
Откройте для себя эту резиденцию, изысканную новую недвижимость, расположенную в востребован…
$203,804
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Квартира 2 спальни в Като Полемидия, Кипр
Квартира 2 спальни
Като Полемидия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Этаж 1/2
Проект расположен в районе Като Полемидия. Это роскошный современный жилой проект, и это пре…
$275,136
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Квартира 2 спальни в Като Полемидия, Кипр
Квартира 2 спальни
Като Полемидия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
Новый проект расположен в районе Полемидия, Лимассол. Проект состоит из 6 роскошных апартаме…
$472,381
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Квартира 4 спальни в Пано Полемидия, Кипр
Квартира 4 спальни
Пано Полемидия, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Эта резиденция может похвастаться десятью великолепными виллами с тремя и четырьмя спальнями…
$835,598
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Квартира 2 спальни в Като Полемидия, Кипр
Квартира 2 спальни
Като Полемидия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Этаж 3
Роскошные апартаменты на продажу в прекрасном тихом жилом комплексе в районе Полемидия. Рези…
$503,850
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Квартира 1 спальня в Като Полемидия, Кипр
Квартира 1 спальня
Като Полемидия, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 67 м²
Современный проект, расположенный в районе Като Полемидия, Лимассол. Расположен рядом со все…
$301,089
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Квартира 1 спальня в Като Полемидия, Кипр
Квартира 1 спальня
Като Полемидия, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 3/4
Добро пожаловать в жилой комплекс, расположенный в самом сердце Като Полемидия, Лимассол. Эт…
$260,417
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Квартира 2 спальни в Като Полемидия, Кипр
Квартира 2 спальни
Като Полемидия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Этаж 1/5
Откройте для себя эту резиденцию, изысканную новую недвижимость, расположенную в востребован…
$283,062
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Квартира 2 спальни в Като Полемидия, Кипр
Квартира 2 спальни
Като Полемидия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Современный проект расположен в районе Като Полемидия. Он расположен в нескольких минутах хо…
$285,921
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Пентхаус в Като Полемидия, Кипр
Пентхаус
Като Полемидия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 100 м²
Этаж 3/3
Расположенный в оживленном центре города Лимассол, проект предлагает сочетание современной р…
$537,817
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Квартира 2 спальни в Като Полемидия, Кипр
Квартира 2 спальни
Като Полемидия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Новая застройка разместила новый центр города и City of Dreams Mediterranean Resort & Casino…
$282,195
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Квартира 2 спальни в Като Полемидия, Кипр
Квартира 2 спальни
Като Полемидия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
Этаж 1
Спецификации собственности: Европейский ламинатный паркет в кухне / гостиной и спальнях Вы…
$317,029
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Пентхаус в Като Полемидия, Кипр
Пентхаус
Като Полемидия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 115 м²
Этаж 3
Четыре этажных блока состоят из двенадцати роскошных апартаментов, по три на каждом этаже. …
$713,315
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Квартира 2 спальни в Като Полемидия, Кипр
Квартира 2 спальни
Като Полемидия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Экологичное жилое здание, расположенное в самом сердце района Омония. Идеальное расположение…
$350,263
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Квартира 2 спальни в Като Полемидия, Кипр
Квартира 2 спальни
Като Полемидия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Красивый современный проект, спроектированный с исключительной архитектурой и изысканным вку…
$287,383
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Квартира 2 спальни в Като Полемидия, Кипр
Квартира 2 спальни
Като Полемидия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 94 м²
Эти апартаменты с 2 спальнями, расположенные в районе Омониас, предлагают комфортное жилое п…
$285,997
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Квартира 2 спальни в Като Полемидия, Кипр
Квартира 2 спальни
Като Полемидия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
The project is located in the Polemidia area in Limassol city. All amenities, catering, scho…
$315,414
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Квартира 3 спальни в Като Полемидия, Кипр
Квартира 3 спальни
Като Полемидия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
Проект состоит из двух трехэтажных зданий и отдельного дома, с двумя зданиями по обе стороны…
$403,980
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Квартира 2 спальни в Като Полемидия, Кипр
Квартира 2 спальни
Като Полемидия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Совершенно новая недвижимость, где современная элегантность сочетается с непревзойденным ком…
$435,603
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Квартира 2 спальни в Като Полемидия, Кипр
Квартира 2 спальни
Като Полемидия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Проект состоит из двух трехэтажных зданий и отдельного дома, с двумя зданиями по обе стороны…
$403,980
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Квартира 2 спальни в Като Полемидия, Кипр
Квартира 2 спальни
Като Полемидия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Современный комплекс в Като Полемидия, всего в нескольких минутах от центра города Лимассол.…
$274,104
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Квартира 1 спальня в Като Полемидия, Кипр
Квартира 1 спальня
Като Полемидия, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этот проект находится в Като Полемидия, Лимассол. Он состоит из 6 роскошных апартаментов с к…
$271,531
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Типы недвижимости в Polemidia Municipality

пентхаусы
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Polemidia Municipality, Кипр

с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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