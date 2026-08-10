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Виллы с бассейном в Пейе, Кипр

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21 объект найдено
Вилла в Пейя, Кипр
Вилла
Пейя, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 293 м²
INFINITY — Роскошная четырёхкомнатная вилла в Пейе, Пафос INFINITY является частью эксклюзи…
$762,770
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Вилла в Пейя, Кипр
Вилла
Пейя, Кипр
Количество спален 4
Площадь 565 м²
Эта 4-спальная вилла в Sea Caves Villas сочетает простор, элегантность и захватывающие виды …
$1,89 млн
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Вилла в Пейя, Кипр
Вилла
Пейя, Кипр
Количество спален 5
Площадь 620 м²
Продаётся эксклюзивная 5-спальная вилла в Cap St Georges, предлагающая роскошную жизнь у мор…
$2,59 млн
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LDV InvestLDV Invest
Вилла в Пейя, Кипр
Вилла
Пейя, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 624 м²
Продается вилла с 4 спальнями в комплексе Sentire Park, район Sea Caves, Пейя. Элегантный…
$1,05 млн
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Вилла в Пейя, Кипр
Вилла
Пейя, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 800 м²
INFINITY — Роскошная пятикомнатная вилла в Пейе, Пафос INFINITY является частью эксклюзивно…
$1,64 млн
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Вилла в Пейя, Кипр
Вилла
Пейя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 166 м²
Продается: современная вилла с тремя спальнями в комплексе ZEUS Sea Caves, Пафос — стильная …
$1,82 млн
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Вилла в Пейя, Кипр
Вилла
Пейя, Кипр
Количество спален 3
Площадь 168 м²
Эта 3-спальная вилла в Sea Caves Villas сочетает жизнь класса «люкс» с красотой природы. Рас…
$848,622
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Вилла в Пейя, Кипр
Вилла
Пейя, Кипр
Количество спален 4
Площадь 201 м²
Эта 4-спальная вилла в комплексе Golden View — просторный и элегантный дом с частным бассейн…
$648,252
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Вилла 6 комнат в Пейя, Кипр
Вилла 6 комнат
Пейя, Кипр
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 255 м²
Количество этажей 3
Расположенный на живописных холмах деревни Пейя, проект Peyia Panorama Villas от Stasis Esta…
$909,376
НДС
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Застройщик
Stasis Estates
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Вилла в Пейя, Кипр
Вилла
Пейя, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 3 000 м²
Продается современная вилла с 4–5 спальнями в проекте Jewel of the Seacaves, район Sea Caves…
$2,88 млн
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Вилла в Пейя, Кипр
Вилла
Пейя, Кипр
Количество спален 3
Площадь 800 м²
Продаётся роскошная 3-спальная резиденция в Cap St Georges с потрясающим видом на море и эле…
$1,77 млн
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Вилла в Пейя, Кипр
Вилла
Пейя, Кипр
Количество спален 4
Площадь 607 м²
Продается вилла с 4 спальнями в комплексе Sentire Park, район Sea Caves, Пейя. Современны…
$940,114
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Вилла в Пейя, Кипр
Вилла
Пейя, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 582 м²
Продается вилла с 4 спальнями в комплексе Blue Horizon, район Sea Caves, Кипр. Современны…
$1,30 млн
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Вилла 3 комнаты в Пейя, Кипр
Вилла 3 комнаты
Пейя, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 164 м²
Количество этажей 2
Вилла 5 — 3 спальни | 3 ванные комнаты | Крытая площадь: 127,19 м² | Крытая веранда: 37,12 м…
$762,106
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Вилла в Пейя, Кипр
Вилла
Пейя, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Olivia Homes — это престижный проект вилл в районе High Sea Caves в Пафосе, предлагающий рос…
$893,147
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Вилла 4 комнаты в Пейя, Кипр
Вилла 4 комнаты
Пейя, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 181 м²
Количество этажей 2
Вилла 4 — 4 спальни | 4 ванные комнаты | Крытая площадь: 147,29 м² | Крытая веранда: 40,23 м…
$765,664
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Вилла 3 комнаты в Пейя, Кипр
Вилла 3 комнаты
Пейя, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
Количество этажей 1
🇷🇺 Вилла 2 — 3 спальни | 2 ванные комнаты | Крытая площадь: 110,16 м² | Крытая веранда: 12,9…
$790,519
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Вилла 3 комнаты в Пейя, Кипр
Вилла 3 комнаты
Пейя, Кипр
Число комнат 3
Olivia Homes предлагает современное и качественное жилье с индивидуальным подходом к каждому…
$848,209
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Вилла 4 комнаты в Пейя, Кипр
Вилла 4 комнаты
Пейя, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 254 м²
Количество этажей 3
🇷🇺 Вилла 1 — 4 спальни | 3 ванные комнаты | Крытая площадь: 215 м² | Крытая веранда: 39 м² |…
$1,40 млн
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Вилла 3 комнаты в Пейя, Кипр
Вилла 3 комнаты
Пейя, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 181 м²
Количество этажей 2
Вилла 3 — 3 спальни | 3 ванные комнаты | Крытая площадь: 147,29 м² | Крытая веранда: 33,63 м…
$706,720
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Вилла в Пейя, Кипр
Вилла
Пейя, Кипр
Количество спален 4
Olivia Homes предлагает современное и качественное жилье с индивидуальным подходом к каждому…
$1,07 млн
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