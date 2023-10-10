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Виллы с бассейном в Пейя, Кипр

Вилла В архив
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83 объекта найдено
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии в Пейя, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии
Пейя, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Этаж 1/3
Продается 2-этажная вилла площадью 170 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
€574,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии в Пейя, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии
Пейя, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 143 м²
Этаж 1/3
Продается 2-этажная вилла площадью 143 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из одной спальной …
€480,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Пейя, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Пейя, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 143 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 143 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
€810,000
Вилла 5 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Пейя, Кипр
Вилла 5 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Пейя, Кипр
Комнаты 5
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Продается вилла площадью 200 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид на море, на …
€620,000
Вилла 5 комнат с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии в Agios Georgios Pegeias, Кипр
Вилла 5 комнат с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии
Agios Georgios Pegeias, Кипр
Комнаты 5
Площадь 210 м²
Количество этажей 2
Продается вилла площадью 210 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид на море. У о…
€1,40 млн
Вилла 7 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Пейя, Кипр
Вилла 7 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Пейя, Кипр
Комнаты 7
Площадь 500 м²
Количество этажей 3
Продается 2-этажная вилла площадью 500 кв.м В Пафосе. Из окон открывается вид на море, на го…
€4,00 млн
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Пейя, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Пейя, Кипр
Комнаты 3
Площадь 338 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 338 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€1,01 млн
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Пейя, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Пейя, Кипр
Комнаты 3
Площадь 202 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 202 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€741,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Пейя, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Пейя, Кипр
Комнаты 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 200 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€704,000
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Пейя, Кипр
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Пейя, Кипр
Комнаты 4
Площадь 316 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 316 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
€1,01 млн
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Пейя, Кипр
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Пейя, Кипр
Комнаты 4
Площадь 316 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 316 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
€924,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Пейя, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Пейя, Кипр
Комнаты 3
Площадь 292 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 292 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€756,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Пейя, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Пейя, Кипр
Комнаты 3
Площадь 292 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 292 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€756,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Пейя, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Пейя, Кипр
Комнаты 3
Площадь 302 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 302 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€756,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Пейя, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Пейя, Кипр
Комнаты 3
Площадь 302 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 302 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€756,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Пейя, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Пейя, Кипр
Комнаты 3
Площадь 301 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 301 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€1,01 млн
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Пейя, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Пейя, Кипр
Комнаты 3
Площадь 292 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 292 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€924,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Пейя, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Пейя, Кипр
Комнаты 3
Площадь 329 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 329 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€882,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Пейя, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Пейя, Кипр
Комнаты 3
Площадь 329 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 329 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€840,000
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings в Пейя, Кипр
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Пейя, Кипр
Комнаты 5
Площадь 462 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 462 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 5 спальных комнат. Из…
€1,79 млн
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings в Пейя, Кипр
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Пейя, Кипр
Комнаты 5
Площадь 532 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 532 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 5 спальных комнат. Из…
€1,85 млн
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Пейя, Кипр
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Пейя, Кипр
Комнаты 4
Площадь 316 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 316 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
€1,15 млн
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Пейя, Кипр
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Пейя, Кипр
Комнаты 4
Площадь 316 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 316 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
€1,19 млн
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Пейя, Кипр
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Пейя, Кипр
Комнаты 4
Площадь 316 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 316 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
€1,15 млн
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Пейя, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Пейя, Кипр
Комнаты 3
Площадь 213 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 213 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€646,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Пейя, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Пейя, Кипр
Комнаты 3
Площадь 213 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 213 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€646,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Пейя, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Пейя, Кипр
Комнаты 3
Площадь 266 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 266 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€856,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Пейя, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Пейя, Кипр
Комнаты 3
Площадь 214 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 214 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€646,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Пейя, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Пейя, Кипр
Комнаты 3
Площадь 214 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 214 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€646,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Пейя, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Пейя, Кипр
Комнаты 3
Площадь 291 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 291 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€1,01 млн
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