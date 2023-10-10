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Виллы с видом на горы в Пейя, Кипр
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15 объектов найдено
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Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Пейя, Кипр
4
2
143 м²
2
Продается 2-этажная вилла площадью 143 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
€810,000
Рекомендовать
Вилла 5 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Пейя, Кипр
5
200 м²
2
Продается вилла площадью 200 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид на море, на …
€620,000
Рекомендовать
Вилла 7 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Пейя, Кипр
7
500 м²
3
Продается 2-этажная вилла площадью 500 кв.м В Пафосе. Из окон открывается вид на море, на го…
€4,00 млн
Рекомендовать
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Пейя, Кипр
6
1 299 м²
1
Продается 1-этажная вилла площадью 1299 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 6 спальных комнат. И…
€4,83 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Пейя, Кипр
4
3
161 м²
2
Продается 2-этажная вилла площадью 161 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
€640,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Пейя, Кипр
4
2
207 м²
1
Продается 2-этажная вилла площадью 207 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
€399,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Пейя, Кипр
4
3
250 м²
1
Продается 2-этажная вилла площадью 250 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из одной спальной …
€1,80 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Пейя, Кипр
5
4
300 м²
1
Продается 2-этажная вилла площадью 300 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из одной спальной …
€1,90 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Пейя, Кипр
5
3
370 м²
1
Продается 2-этажная вилла площадью 370 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из 3 спальных комн…
€2,00 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Пейя, Кипр
5
4
294 м²
2
Продается 2-этажная вилла площадью 294 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из одной спальной …
€1,06 млн
Рекомендовать
Вилла 8 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Пейя, Кипр
10
6
440 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 440 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из 3 спальных комн…
€799,000
Рекомендовать
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Пейя, Кипр
8
6
440 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 440 кв.м В Пафосе. Цокольный этаж состоит из 2 спальных к…
€1,85 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Пейя, Кипр
5
3
430 м²
3
Продается 3-этажная вилла площадью 430 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
€2,60 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Пейя, Кипр
4
3
180 м²
1
Продается 2-этажная вилла площадью 180 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
€570,000
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Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Agios Georgios Pegeias, Кипр
4
3
250 м²
1
Продается 2-этажная вилла площадью 250 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
€2,50 млн
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