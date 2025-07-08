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Виллы около гольф-клуба в Пейе, Кипр

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1 объект найдено
Вилла в Пейя, Кипр
Вилла
Пейя, Кипр
Количество спален 6
Площадь 1 299 м²
Ellastro Villas это воплощение роскоши и комфорта. Виллы оснащены современными водопадами, ч…
$5,62 млн
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