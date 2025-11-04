Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Пейя
  4. Долгосрочная аренда
  5. Квартира
  6. Сад

Долгосрочная аренда квартир и апартаментов с садом в Пейе, Кипр

Квартира Удалить
Очистить
5 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Пейя, Кипр
Квартира 3 спальни
Пейя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 175 м²
Rent a beautiful 3-bedroom house near the Coral bay beach. This detached property offers con…
$2,555
в месяц
Оставить заявку
Квартира 4 спальни в Агиос Георгиос Пегеяс, Кипр
Квартира 4 спальни
Агиос Георгиос Пегеяс, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 300 м²
Available for rent: This key-ready detached villa in Pegeia offers spacious and modern livin…
$9,207
в месяц
Оставить заявку
Квартира 5 спален в Пейя, Кипр
Квартира 5 спален
Пейя, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 400 м²
This magnificent fully-furnished 5-bedroom, 5-bathroom seafront villa, is spanning on more t…
$10,451
в месяц
Оставить заявку
Квартира 5 спален в Пейя, Кипр
Квартира 5 спален
Пейя, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 300 м²
Discover this stunning detached villa for rent in the charming area of Peyia. Nestled among …
$11,612
в месяц
Оставить заявку
Квартира 4 спальни в Агиос Георгиос Пегеяс, Кипр
Квартира 4 спальни
Агиос Георгиос Пегеяс, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 300 м²
Available for rent: This key-ready detached villa in Pegeia offers spacious and modern livin…
$9,290
в месяц
Оставить заявку
Realting.com
Перейти