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Жильё с видом на горы в Пейя, Кипр

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18 объектов найдено
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Пейя, Кипр
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Пейя, Кипр
Комнаты 4
Площадь 155 м²
Количество этажей 2
Комплекс вилл с панорамным видом недалеко от пляжа, Пейя, Кипр Предлагаются качественные ви…
€480,000
Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Пейя, Кипр
Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Пейя, Кипр
Комнаты 5
Площадь 222 м²
Количество этажей 2
Закрытая резиденция в 600 метрах от пляжа, Пафос, Кипр Предлагаются виллы с панорамным видо…
€1,20 млн
Квартира 6 спален с парковкой, с видом на море, с террасой в Пейя, Кипр
Квартира 6 спален с парковкой, с видом на море, с террасой
Пейя, Кипр
Комнаты 7
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Просторная вилла с панорамным видом в 500 метрах от моря, Пейя, Кипр Предлагается вилла с п…
€4,00 млн
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Пейя, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Пейя, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 143 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 143 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
€810,000
Вилла 5 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Пейя, Кипр
Вилла 5 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Пейя, Кипр
Комнаты 5
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Продается вилла площадью 200 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид на море, на …
€620,000
Вилла 7 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Пейя, Кипр
Вилла 7 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Пейя, Кипр
Комнаты 7
Площадь 500 м²
Количество этажей 3
Продается 2-этажная вилла площадью 500 кв.м В Пафосе. Из окон открывается вид на море, на го…
€4,00 млн
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Пейя, Кипр
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Пейя, Кипр
Комнаты 6
Площадь 1 299 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 1299 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 6 спальных комнат. И…
€4,83 млн
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Пейя, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Пейя, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 161 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 161 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
€640,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Пейя, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Пейя, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 207 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 207 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
€399,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Пейя, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Пейя, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 250 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из одной спальной …
€1,80 млн
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Пейя, Кипр
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Пейя, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 300 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из одной спальной …
€1,90 млн
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Пейя, Кипр
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Пейя, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 370 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 370 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из 3 спальных комн…
€2,00 млн
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Пейя, Кипр
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Пейя, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 294 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 294 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из одной спальной …
€1,06 млн
Вилла 8 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Пейя, Кипр
Вилла 8 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Пейя, Кипр
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 440 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 440 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из 3 спальных комн…
€799,000
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Пейя, Кипр
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Пейя, Кипр
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 440 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 440 кв.м В Пафосе. Цокольный этаж состоит из 2 спальных к…
€1,85 млн
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Пейя, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Пейя, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 430 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 430 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
€2,60 млн
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Пейя, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Пейя, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 180 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
€570,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Agios Georgios Pegeias, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Agios Georgios Pegeias, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 250 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
€2,50 млн
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