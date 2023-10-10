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Земельные участки с видом на море в Пейя, Кипр

2 объекта найдено
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Пейя, Кипр
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Пейя, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1200 кв.м. В Пафосе. На территории с возможностью постр…
€300,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Пейя, Кипр
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Пейя, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 8362 кв.м. В Пафосе. Имеет вид на море. Земельный участ…
€497,000
Realting.com
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