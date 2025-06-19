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Дома с бассейном в Пейе, Кипр

виллы
183
бунгало
6
6 объектов найдено
Вилла в Пейя, Кипр
Вилла
Пейя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 166 м²
Эта современная вилла с тремя спальнями в проекте ZEUS Sea Caves предлагает стильную и комфо…
$1,79 млн
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Вилла 3 комнаты в Пейя, Кипр
Вилла 3 комнаты
Пейя, Кипр
Число комнат 3
Olivia Homes предлагает современное и качественное жилье с индивидуальным подходом к каждому…
$848,209
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Вилла в Пейя, Кипр
Вилла
Пейя, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Olivia Homes — это престижный проект вилл в районе High Sea Caves в Пафосе, предлагающий рос…
$893,147
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Вилла в Пейя, Кипр
Вилла
Пейя, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 800 м²
INFINITY — роскошная 5-комнатная вилла в Пейе — это часть эксклюзивного жилого комплекса из …
$1,60 млн
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Вилла в Пейя, Кипр
Вилла
Пейя, Кипр
Количество спален 4
Olivia Homes предлагает современное и качественное жилье с индивидуальным подходом к каждому…
$1,07 млн
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Вилла в Пейя, Кипр
Вилла
Пейя, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 293 м²
INFINITY — роскошная 4-комнатная вилла в Пейе — это часть эксклюзивного жилого комплекса из …
$742,589
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