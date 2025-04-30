Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Пейя
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Вид на горы

Дома с видом на горы в Пейе, Кипр

виллы
51
1 объект найдено
Вилла 4 комнаты в Пейя, Кипр
Вилла 4 комнаты
Пейя, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 155 м²
Количество этажей 2
Комплекс вилл с панорамным видом недалеко от пляжа, Пейя, Кипр Предлагаются качественные ви…
$469,494
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти