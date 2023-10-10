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Квартиры с видом на горы в Пейя, Кипр

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3 объекта найдено
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Пейя, Кипр
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Пейя, Кипр
Комнаты 4
Площадь 155 м²
Количество этажей 2
Комплекс вилл с панорамным видом недалеко от пляжа, Пейя, Кипр Предлагаются качественные ви…
€480,000
Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Пейя, Кипр
Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Пейя, Кипр
Комнаты 5
Площадь 222 м²
Количество этажей 2
Закрытая резиденция в 600 метрах от пляжа, Пафос, Кипр Предлагаются виллы с панорамным видо…
€1,20 млн
Квартира 6 спален с парковкой, с видом на море, с террасой в Пейя, Кипр
Квартира 6 спален с парковкой, с видом на море, с террасой
Пейя, Кипр
Комнаты 7
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Просторная вилла с панорамным видом в 500 метрах от моря, Пейя, Кипр Предлагается вилла с п…
€4,00 млн
Realting.com
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