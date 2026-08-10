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Квартиры с видом на горы в Пейе, Кипр

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6 объектов найдено
Квартира 7 спален в Пейя, Кипр
Квартира 7 спален
Пейя, Кипр
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 355 м²
Роскошная вилла в деревне Пейя возле морских пещер с отдельными титульными документами Расп…
$4,13 млн
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Квартира 4 комнаты в Пейя, Кипр
Квартира 4 комнаты
Пейя, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
Комплекс вилл с бассейнами, садами и панорамными видами, Пейя, Кипр Предлагаются стильные д…
$1,74 млн
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Квартира 7 комнат в Пейя, Кипр
Квартира 7 комнат
Пейя, Кипр
Число комнат 7
Количество спален 6
Площадь 319 м²
Количество этажей 2
Закрытый комплекс вилл с бассейнами, садами и панорамными видами, Пафос, Кипр Предлагаются …
$2,29 млн
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Квартира 5 комнат в Пейя, Кипр
Квартира 5 комнат
Пейя, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 222 м²
Количество этажей 2
Закрытая резиденция в 600 метрах от пляжа, Пафос, Кипр Предлагаются виллы с панорамным видо…
$1,25 млн
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Квартира 7 комнат в Пейя, Кипр
Квартира 7 комнат
Пейя, Кипр
Число комнат 7
Количество спален 6
Площадь 333 м²
Количество этажей 2
Просторная вилла с панорамным видом в 500 метрах от моря, Пейя, Кипр Предлагается вилла с п…
$4,35 млн
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Квартира 4 комнаты в Пейя, Кипр
Квартира 4 комнаты
Пейя, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 161 м²
Количество этажей 3
Новый комплекс элитных вилл с бассейнами и садами, Пейя, Кипр Предлагаются виллы с панорамн…
$782,490
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